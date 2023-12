Joanna Racewicz nie wytrzymała! Poszło o zmiany w TVP! Mocne słowa byłej prowadzącej "Panoramę"

Tak wygląda salon Kayah. Fani uważają, że bardzo pasuje do jej stylu!

Joanna Racewicz to jedna z najbardziej lubianych dziennikarek w Polsce. Była prowadząca "Panoramę" karierę w mediach rozpoczęła w latach 90, w Zamościu. Jej kariera jednak szybko nabrała rozpędu i przeprowadziła się do Warszawy. Największą rozpoznawalność zdobyła, gdy zaczęła pojawiać się w telewizji. Została prezenterką w "Panoramie". W 2006 roku rozstała się ze stacją, by pracować w TVN. Na Woronicza powróciła w 2011 roku, gdzie ponownie prowadziła "Panoramę". Teraz zabrała głos w sprawie rewolucji w TVP. Nie gryzła się w język!

Joanna Racewicz ostro o zmianach w TVP! Była gwiazda "Panoramy" nie wytrzymała!

Wbrew temu, co zapowiedział parę dni wcześniej minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który wyznaczył na funkcję prezesa TVP Tomasza Syguta, to Rada Mediów Narodowych obwołała nowym dyrektorem TVP Michała Adamczyka. Joanna Racewicz zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie.

- "Naprawdę??? Czy to prima aprilis???" - napisała o tej decyzji na swoim Instagramie.

