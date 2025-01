Julia Wieniawa spełnia się na wielu polach. Karierę w show-biznesie rozpoczęła jak aktorka. Na scenie debiutowała w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym "Roma". Na swoim koncie ma udział w wielu serialach i filmach. W Garnizonie Sztuki wraz z Adamem Woronowiczem występuje w spektaklu "Gra". Z kolei w 2022 roku wydała swój pierwszy album pt. "Omamy". Niedawno na jej InstaStories pojawiło się nagranie, na którym można zobaczyć, jak ćwiczy swój wokal.

Zobacz też: W TV Republika dyskutują o Wieniawie i Zakościelnym. "Julia gustuje w starszych"

Julia Wieniawa na swoim InstaStories dodała nagranie, na którym siedzi na brzegu sofy. Młoda artystka trzyma w rękach coś, co przypomina spory bidon. Gwiazda ma włożoną rurkę w usta i słychać jak w nią podmuchuje. Z kolei przy pianinie siedzi najprawdopodobniej jej nauczycielka śpiewu, która kontroluje wydychane przez Julię powietrze, a także gra na instrumencie.

Ćwiczenia oddechowe, które zaprezentowała na swoim instagramowym koncie Julka Wieniawa, z pewnością przydadzą jej się podczas śpiewania. Gwiazda nie tylko zwiększy pojemność płuc, ale również będzie mogła dłużej utrzymywać śpiewane przez siebie nuty bez zmęczenia.

Zobacz też: Modna Julia Wieniawa przemierza Warszawę w bardzo drogim aucie. Gwiazda jak się patrzy

Jakiś czas temu umiejętności wokalne oceniła Agnieszka Hekiert, która skomentowała wokalne umiejętności Wieniawy. Piosenka Wieniawy "Sobą tak" zebrała już sporo wyświetleń w mediach społecznościowych i pojawiła się nawet w popularnych radiostacjach.

Utwór "Sobą tak" , to bardzo fajnie melodyjnie i lekko zaśpiewany hit. Julia miała mały problem rytmiczny podczas Top of the Top, ale problem wejścia w rytm z chórkami został szybciutko opanowany (brawo dla Julii za uważność i natychmiastową reakcję). Podczas drugiego występu w Kielcach chórki przycięto, a Julia weszła pięknie. Julia śpiewa czysto, lekko, z dużą ilością powietrza, a do tego się rusza! To trudne! Dlatego ode mnie brawa - mówiła Agnieszka o Julce dziennikarzom portalu plotek.

Dziennikarze portali plotek.pl poprosili również o komentarz Gosię Sacałę, która w bardzo merytoryczny sposób oceniła wokal Julki Wieniawy. Zdaniem kobiety jest bardzo dobrze. Jedynym problemem jest migracja głosu, a co za tym idzie wyśpiewywanie części piosenek przez nos.

Julia ma w głosie dużo wysokich częstotliwości. To, plus częste używanie falsetu daje jej niezwykłą lekkość, którą bardzo lubię. Jednak jednocześnie powoduje to też migrację głosu do przestrzeni nosowych, które mogą brzmieć czasem niekorzystnie. To nie znaczy, że Julia nie potrafi inaczej. Ma w swoich występach super momenty mocnego oparcia w głosie piersiowym, jak początek drugiej zwrotki, ale nie trwają one długo, bo Julia woli śpiewać lekko. Osobiście, lubię głosy różnorodne, więc chciałabym, żeby Julia trochę częściej wracała do pełnej głębi swojego głosu - powiedziała specjalistka.