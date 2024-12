Julia Wieniawa wie, co robić, aby utrzymać zainteresowanie mediów swoją osobą. Artystka wypuszcza nowe piosenki, bywa na imprezach branżowych, a także występuje w popularnych filmach czy serialach. Niedawno jednak postanowiła zaprezentować się w niecodziennej wersji. Oto jak wyglądają święta w jej domu.

Julia Wieniawa świąteczny poranek spędziła na treningu. Gwiazda na InstaStories dodała zdjęcie oraz opis, w którym wyjawiła, że poszła na niego, aby móc zjeść więcej pierogów.

Świąteczny trening zrobiony, co by móc zjeść więcej pierogów - napisała w sieci Julia Wieniawa.

Następnie Julka w sieci dodała kolejne zdjęcia oraz nagrania. Na jednym z nich pokazała fotki, które wykonała na rodzinnej imprezie. Na następnym InstaStories zaprezentowała kadry ze swojego mieszkania. Wieniawa siedziała na kanapie w towarzystwie swojego uroczego pieska.

Julia Wieniawa w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, jakie ma plany na zbliżający się 2025 rok. Okazuje się, że gwiazda chce nieco bardziej skupić się na sobie. Mimo tego, że ma masę planów zawodowy, to ma nadzieję znaleźć chwilę dla siebie.

W tym roku postanowiłam troszkę zrobić krok w tył. Jest to zamierzony ruch. Z racji, że po prostu jestem troszeczkę już przebodźcowana i przepracowana. No tak, no można tak powiedzieć, bo od lat jestem w jakimś takim kołowrotku. Non stop coś się dzieje. Uciekam z projektu w projekt, więc w tym roku chcę troszeczkę więcej mieć czasu dla siebie, co już udało mi się zrobić nawet i w tym roku. Chociażby podczas mojego wyjazdu na miesiąc w tropiki, gdzie poleciałam po prostu pobyć ze sobą i odnaleźć na nowo siebie. Więc na pewno w tym roku będę chciała też postawić na jakiś taki rozwój wewnętrzny i więcej czasu z rodziną, przyjaciółmi i tak dalej - powiedziała "Super Expressowi" Julia Wieniawa.