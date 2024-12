Tomasz Kammel i Kuba Wojewódzki nie byli parą! To się nazywa inaczej. Poznaliśmy prawdę

Julia Wieniawa doskonale wie, co robić, aby utrzymać zainteresowanie mediów swoją osobą. Gwiazda wypuszcza nowe piosenki, bywa na imprezach dla celebrytów, a także występuje w popularnych filmach czy serialach. Niedawno jednak zaprezentowała, jak wyglądał jej weekend. Działo się!

Julia Wieniawa pokazała, jak bawi się elita

Julia Wieniawa oraz Maciej Musiałowski razem świętowali urodziny. Aktor zaprosił najbliższych znajomych do swojego zamku, w którym zorganizował dość niecodzienną imprezę. Maciej Musiałowski to popularny aktor znany m.in. "Sala samobójców. Hejter", "Chrzciny" oraz "Soyer". Mężczyzna 5 grudnia 2024 roku obchodził 31. urodziny. W weekend zorganizował wielką imprezę, by świętować w gronie najbliższych oraz przyjaciół. Aktora odwiedziła też Julia Wieniawa, która wykonała obszerną relację. Na jej instagramowym koncie pojawiła się masa zdjęć i nagrań, na których gwiazda zaprezentowała, jak wszystko dokładnie wyglądało.

Urodzinowy weekend. Macio stworzył miejsce, o którym powstaną powieści i krążyć będą legendy jak o Willi “Pod Jedlami”. Zobaczycie - napisała w emocjonującym wpisie Julka Wieniawa.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów gwiazdy. Większość była pod wrażeniem uroczych fotek. Inni życzyli Musiałowskiemu wszystkiego dobrego. Niektórzy skupili się na jeździe konnej Wieniawy. Gwiazda na jednym z nagrań nie miała na głowie kasku. Gdyby miała wypadek, mogłoby być ciężko.

Ale wspaniale. Widać, że to cudowne miejsce Pięknie to wszystko wygląda Czapka, mimo że miękka nie uchroni przed poważnym urazem w razie wypadku. Proszę o tym pamiętać, życie masz jedno. A z tego co widzę galopujesz, ale jesteś nieraz poza równowagą. A spłoszenie się konia mogłoby skończyć się upadkiem. Warto dawać ludziom dobry przykład. W dobrych szkółkach nawet nie wpuszczą na konia bez kasku - pisali internauci.

