Julia Wieniawa poleciała helikopterem na bal. W sieci burza: "ekologia jest dla biedaków"

Wieniawa na imprezkę leci sobie helikopterem! I to nie sama

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych aktorek i wokalistek młodego pokolenia. Na Instagramie obserwują ją ponad 2,2 miliony ludzi, a liczba ta stale rośnie. Wieniawa nie ukrywa też specjalnie swojego bogactwa, nieruchomości, czy pokaźnego tanu konta. Tym razem młoda gwiazda pokazała wszystkim, że jak się bawić, to na całego.

Helikopter, jak taksówka

Na oficjalnym profilu Julii Wieniawy na Instagramie pojawiło się zdjęcie z helikopterem w roli głównej. U boku wystrojonej wieczorowo gwiazdy stoi znany aktor w muszce zamiast krawata. Julia ma na sobie długą, czarną suknię. Młodzi nie ukrywają, że pojazd, z którym się fotografują posłuży im, jako środek transportu na imprezkę.

- Po ostatnim klapsie na planie naszego nowego filmu szybciutko lecimy na bal do Domanic 🤍🫡 @dc.festivals - podpisała fotkę Wieniawa.

Obok Julii Wieniawy pręży się dumnie znany aktor Maciej Musiałowski. Młodzi aktorzy po zdjęciach na planie filmu, w którym wspólnie zagrali, postanowili wyruszyć na bal maskowy w Zamku Domanice. Problem w tym, że zamek ten położony jest na Dolnym Śląsku, a plan zdjęciowy umieszczony był w Trójmieście. Gwiazdy uznały, że to żaden problem, przelecą się helikopterem. Internauci nie byli w stanie ukryć oburzenia.

W komentarzach oburzenia i kpina

- Ktoś tu próbuje byś Taylor Swift, jeśli chodzi o nieszanowanie środowiska. Helikoptery są bardzo nieekologiczne, ale przecież kto bogatemu zabroni! - Ktoś tu ściemnia o szanowaniu środowiska - Jak tam wasze papierowe słomki, biedaki? - Ekologia jest dla biedaków.

Oj, tam tylko 1000 euro

Jak podał portal "Plejada.pl", cena netto godziny lotu helikopterem zaczyna się od 890 euro. W dodatku do zleceń spoza Warszawy dolicza się czas dolotu ze stolicy do miejsca startu maszyny. Dodatkowo zapłacić trzeba też za powrót helikoptera do bazy. Nie wiadomo, kto dokładnie zapłacił za lot Wieniawy z Musiałowskim helikopterem, czy oni sami "się szarpnęli", czy np. producent filmu.

Julia Wieniawa z reguły nie martwi się o pieniądze na "skoki" z lokalu do lokalu. Nie ta dawno musiała pokonać z Magdaleną Cielecką dosłownie 500 metrów z klubu do klubu. Musiałowski też chyba nie musi martwić się o kasę na drobne wydatki. Niedawno młody aktor kupił sobie zamek...

Aktualnie na profilu Julii Wieniawy pozostały tylko komentarze fanów, w których są same słowa zachwytu. Oczywiście padło, że jest "królową", komentatorzy wspomnieli też, z Musiałowskim aktorka tworzy parę idealną.

