Polski aktor zamieszkał w zamku. Pokazał wnętrza posiadłości

Maciej Musiałowski zamieszkał w zamku

Urodzony w artystycznej rodzinie Maciej Musiałowski był niemal skazany na związanie swojego życia ze światem sztuki. Jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Na ekranie zadebiutował w serialu "Druga szansa", a głośno zrobiło się o nim dzięki głównej roli w filmie "Sala samobójców: Hejter". Jednak aktorstwo nie jest jego jedyną pasją. Musiałowski jest również uzdolniony muzycznie.

W ubiegłym roku zaskoczył swoich obserwujących informacją o nietypowym zakupie. Młody aktor zdecydował się bowiem na zainwestować w nieruchomość. Nie jest to jednak ani mieszkanie, ani willa. Maciej Musiałowski został właścicielem... XVIII-wiecznego zamku. "Deklaruję przed Państwem, że będę dbał o to miejsce, będę je rozwijał i pielęgnował, by oszołamiało przyszłe pokolenia, ale i cieszyło nasze" - napisał na Instagramie pod fotografią z wnętrza zamku.

"Zawsze chciałem mieszkać w zamku. 90 procent moich snów to błąkanie się po pałacowych korytarzach, ucieczki z zamku. [...] Teraz spełniłem swoje marzenie. I zostałem właścicielem zamku. A raczej zamek stał się moim właścicielem" - wyznał w podcaście "Rozmowy bez kompromisów".

Maciej Musiałowski o planach na przyszłość

Z kolei w rozmowie z magazynem "Viva" przyznał, że zakochał się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia. Wyjątkowa nieruchomość znajduje się nad Zalewem Mietkowskim w Domanicach na Dolnym Śląsku. To nie tylko nowy dom aktora, ale również miejsce spotkań jego przyjaciół oraz lokalnej społeczności. Musiałowski marzy, by w przyszłości zamek stał się enklawą dla artystów z różnych dziedzin sztuki. Nowy właściciel posiadłości organizuje w niej Festiwal Sztuk Zjednoczonych.

Kilka dni temu Maciej Musiałowski gościł w programie "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedział nieco więcej o swoich planach względem zamku. Nieruchomością o powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych zarządza założona przez aktora Fundacja Rodziny Musiałowskich. "W takim obiekcie, jak ten, nie ma za bardzo co remontować, trzeba przeprowadzać renowacje i rekonstrukcje" - przyznał aktor. Prace te odbyły się z pomocą zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i przyjaciół Musiałowskiego.

Chociaż w przyszłości zamek ma służyć wielu osobom, to dla aktora jest to przede wszystkim jego dom. "Mam takie jasne poczucie na koniec dnia, że jest to dom jednorodzinny. I jakkolwiek zabawnie to zabrzmi i im bardziej go poznaję, jasne staje się dla mnie, że to miejsce doskonale zaprojektowane, aby w nietuzinkowy sposób zadowalać jedną rodzinę" - przyznał w "Dzień Dobry TVN". Dodał przy tym, że ma nadzieję iż w przyszłości: "wypełni się moją własną rodziną i będziemy tutaj malowali życie".

