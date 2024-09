Zamek Musiałowskiego zalany! Gwiazdor może poruszać się tylko łódką. Straci miliony?

Miłość życia Majki Jeżowskiej. "Żuka" kochała najdłużej. Dziś musiała go pożegnać

Kolejna afera w M jak miłość. Roznerski przywołany do porządku. Chodzi o Kalską

Musiałowski straci swój zamek? Woda zalała cały teren

Maciej Musiałowski jest znaną gwiazdą młodego pokolenia. Kiedy kupił średniowieczny zamek w Domanicach mówiła o tym cała Polska. Młody gwiazdor wyremontował pałac i urządzał tam słynne imprezy. Jedną z jego przyjaciółek jest Julia Wieniawa, z którą niedawno aktor poleciał tam helikopterem, prosto z planu filmowego na event. Teraz jednak sytuacja zrobiła się poważna, bo pod zamek podeszła woda!

Musiałowski na zamek wydał miliony

Zamek Musiałowski znajduje się w malowniczej okolicy ok. 40 km od Wrocławia. Jednak sytuacja powodziowa dotknęła także wielkiego gwiazdora. W związku ze stale rosnącym poziomem wody w rzece Bystrzyca i przepełnionym zbiornikiem retencyjnym niedaleko Domanic, w wielu miejscach zarządzono już ewakuację. Czy Musiałowski straci włożone w inwestycję życia miliony?

30-letni Musiałowski kupił XVIII-wieczny, zrujnowany pałac w Domanicach dwa lata temu. Zapłacił za niego 2 miliony złotych, a kolejne wydał na remont i przywrócenie zamku do stanu dawnej świetności. Dziś Musiałowskiemu grozi mu wielka strata.

Musiałowski uwięziony na zamkowej wieży

Na zdjęciach, które opublikował Musiałowski na swoim profilu na Instagramie widzimy, że cały teren wokół pałacu został już zalany. Nie ma tam już żadnej drogi dojazdowej, obecnie aktor może poruszać się wyłącznie łódką.

Do pałacowych komnat Musiałowskiego woda nie dotarła, bo posiadłość stoi na wzgórzu. Tak budowano wszystkie pałace nie tylko w średniowieczu. Odnowiony przez gwiazdora zamek jest jego domem. Oprócz oryginalnych fresków, sztukaterii i witraży, które znajdują się wewnątrz pałacu, dużą wartość ma też barokowy park, w którym to wszystko się znajduje. Tam stoją m.in. fontanna, oficyny i budynki gospodarcze. Całość ma ponad 10 ha. I to wszystko właśnie znalazło się pod wodą.

Alarm powodziowy w Domanicach trwa, a mieszkańcy umacniają wały, m.in. workami z piaskiem. Musiałowski zaś patrzy na wszystko na razie z okna swojego zamku, w którym woda uwięziła go, niczym "królewnę z bajki" - zobacz to w naszej galerii zdjęć.

Sonda Znasz Macieja Musiałowskiego? Tak Nie Nie kojarzę, ale pewnie widziałam/-em