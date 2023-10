Justyna Steczkowska miała poważny wypadek. Polała się krew!

Justyna Steczkowska to prawdziwa ikona polskiej sceny muzycznej. Jej głos przez wielu uważany jest za najpiękniejszy w Polsce. Drzwi do wielkiej muzycznej kariery otworzył jej kultowy program "Szansa na Sukces". Przez lata artystka zagrała masę koncertów. Justyna Steczkowska jest również jurorką najpopularniejszego muzycznego show w Polsce "The voice of Poland". Ostatnio podczas programu podzieliła się wstrząsającą historią! Grając koncert, uległa wypadkowi! Zalała się krwią.

Justyna Steczkowska uległa wypadkowi! Polała się krew

Podczas nagrań Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk podzielili się swoimi mrożącymi krew w żyłach historiami z koncertów. Oboje mieli groźne wypadki!

- Wchodziłam na scenę w Gdańsku, gdzie graliśmy duży jazzowy koncert, i była taka wielka belka. Było ciemno, nie zauważyłam i nagle bum głową. Wychodzę na scenę, a mi się struga krwi leje - mówiła podczas nagrań Justyna Steczkowska

Z kolei Markowi Piekarczykowi, kolega z zespołu rozciął głowę gitarą! Muzyk zagrał tak cały koncert.

- W Stodole miałem taką białą koszulę, przechyliłem się, a on (gitarzysta – przyp. red.) nagle podniósł gitarę i rozciął mi tył głowy, i taki strumień krwi mi leciał po plecach. (…) Cały koncert zagrałem tak - wyznał Marek Piekarczyk podczas nagrań.

