Kaja Pachalska na zawsze pozostanie Olą Lubisz z "Klanu"

Kaja Paschalska dla wielu Polaków już do końca życia będzie Olą Lubicz z serialu "Klan". Mimo że w swojej artystycznej karierze Kaja odnosiła także sukcesy muzyczne, a jej utwór "Przyjaciel od zaraz" długo wysoko plasował się na wysokich miejscach na listach przebojów, to jednak rola w kultowym serialu TVP na zawsze pozostanie najważniejsza w jej CV. Kaja Paschalska w ostatnich latach nie jest już tak popularna, jak w na przełomie wieków, ale od czasu do czasu przypomina o sobie w różnych wywiadach i w mediach społecznościowych. W rozmowie z Wprost odniosła się do braku potomstwa. - Jak wiele kobiet byłam zaprogramowana na to, że rodzina, mąż i dzieci to jest to ostateczne poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, coś do odhaczenia, normalna kolej rzeczy. Były takie momenty w moim życiu, że bardzo chciałam mieć dzieci, ale dobrze, że nic z tego nie wyszło, bo trauma pokoleniowa ciągnęłaby się dalej - stwierdziła bez ogródek słynna Ola Lubisz z "Klanu".

Odważne zdjęcia Kai Paschalskiej. Internet zapłonął

Tym razem Kaja Paschalska zwróciła na siebie uwagę bardzo odważną stylizacją. Aktorka i piosenkarka pokazała spory kawałek swojego biustu. A jej fryzura wzbudziła skojarzenia z włoską wokalistką Sabriną Salerno, znaną z hitu "Boys". Fani są oczarowani Olą Lubicz w tej obsłonie. "Petarda", "Boska" "Jaka cudowna" - zachwycają się użytkownicy Instagrama. A mężczyźni masowo wysyłają emotki przedstawiające płomienie. Nie ma wątpliwości, że po opublikowaniu gorących for Kai Paschalskiej internet zapłonął! A w naszej galerii prezentujemy, jak zmieniła się Kaja Paschalska od czasu nastoletniej Oli Lubicz w serialu "Klan".