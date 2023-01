Karolina i Agnieszka z "Top Model" planują ciążę. Chcą poddać się procedurze in vitro

Prezenterka zachęca do badań

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska zdobyły rozgłos sprawą castingu do 9. edycji "Top Model", ale ostatecznie tylko Agnieszka wzięła udział w programie. Dziewczynie nie udało się dotrzeć do finału, odpadła po 6. odcinku, co spotkało się z oburzeniem widzów. Mimo niepowodzenia w show TVN-u, obecnie uczestniczy w kampaniach reklamowych i sesjach zdjęciowych, a także pojawia się na wybiegu.

Obie panie aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. Profil Karoliny na Instagramie obserwuje 196 tys. osób, a Agnieszki - 136 tys. Narzeczone dzielą się z internautami kadrami ze swojego życia prywatnego oraz zawodowego. Relacjonują postępy w budowie domu, pokazują zdjęcia z wakacji i zagranicznych wypadów.

Agnieszka i Karolina z "Top Model" planują dziecko. "Jajeczko będzie Agi, a ja będę w ciąży"

Jakiś czas Karolina i Agnieszka ogłosiły, że zamierzają wziąć ślub. Niestety, plany pokrzyżowała im pandemia. Wcześniej panie chciały powiedzieć sobie "tak" w Barcelonie, jednak kraj ten ma dość skomplikowaną biurokrację i ostatecznie postawiły na Las Vegas. Mimo że ich ślub nie będzie miał mocy prawnej w Polsce, to jednak zależy im na symbolice tego wydarzenia. Kobiety otwarcie mówią też o tym, że chcą zostać mamami. W rozmowie z "Onet Rano" zdradziły, że poddadzą się procedurze in vitro.

- Obie będziemy matkami, ale plan jest taki, że jajeczko będzie Agi, a ja będę w ciąży. Więc ten plan jest dosyć skomplikowany, ale jest bardzo dużo klinik za granicą: chociażby w Czechach, w Madrycie, w Stanach, w Niemczech - wyjaśniły.

Niestety, koszt zabiegu przekracza ich możliwości finansowe. Agnieszka i Karolina planują wykonać go za 3-4 lata, gdy uzbierają już potrzebną sumę pieniędzy. W ich przypadku cała procedura może kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Panie zdają sobie sprawę, że parom jednopłciowym nie jest łatwo wychowywać dzieci w Polsce. Wszystko ze względu na to, że społeczeństwo nadal nie akceptuje takiego modelu rodziny. Agnieszka i Karolina wierzą jednak, że dadzą radę.

- Tak naprawdę wiele kobiet samotnie wychowuje dzieci albo z babciami i myślę, że te dzieci dobrze się mają. Więc dlaczego miałybyśmy tego nie zrobić? - zastanawiają się.

