Katarzyna Dowbor nie wytrzymała! Skomentowała pominięcie na gali Telekamer. Z jej ust padły gorzkie słowa

"Nasz nowy dom" został wyróżniony nagrodą podczas tegorocznych Telekamer. Niestety, na gali nie było Katarzyny Dowbor. Na scenie po odbiór statuetki pojawiły się zatem osoby z produkcji programu. Kontrowersje wzbudził fakt, że osoby z programu, odbierając nagrodę nie wspomnieli nawet słowem o prowadzącej, która przez 10 lat jeździła po Polsce i pomagała rodzinom w trudnej sytuacji lokalowej. Na komentarz Katarzyny Dowbor nie trzeba było długo czekać. Zobaczcie, co powiedziała.

Katarzyna Dowbor przerywa milczenie. "Niestety nie dano mi..."

Prezenterka od czasu rozstania z programem "Nasz nowy dom" prężnie działa na mediach społecznościowych. Wspierają ją tam setki tysięcy obserwujących. Tak na Instagramie skomentowała czwartkowe zajście:

- Kochani! Bardzo, bardzo dziękuję, bo to od Was - naszych widzów - ta Telekamera! Dziękuję za Wasze serca, życzliwość i wierność. Bez Was nie byłoby tej nagrody i tego programu. Jesteście jego siłą. Niestety, nie dano mi szansy osobistego podziękowania Wam podczas gali, dlatego robię to poprzez media społecznościowe. Dla całej załogi, która przy tym projekcie pracowała przez ostatnich 10 lat to ogromne docenienie ich pracy w bardzo trudnych warunkach. Jesteście Wielcy! - napisała.

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom"