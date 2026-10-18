Katarzyna Niezgoda wróciła na salony! Pamiętacie ją? 20 lat temu była związana z Tomaszem Kammelem

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-18 12:34

Znów jest o niej głośno! Katarzyna Niezgoda wróciła na salony i wprost mówi o depresji. W "Porannym Ringu" wspomniała o powrocie do pracy zawodowej po długiej przerwie. "Najgorsze jest to takie poczucie bezsilności" - stwierdziła. Teraz Niezgoda wygląda zupełnie inaczej niż 20 lat temu, gdy pokazywała się na czerwonym dywanie u boku Tomasza Kammela. Zobaczcie!

Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel - pamiętacie tę parę?

Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda zaczęli pojawiać się razem na czerwonym dywanie aż 21 lat temu! Stanowili uroczą parę. Poznali się w 2004 r., a niedługo później można było ich "przyłapać" a to na festiwalu w Sopocie, a to na otwarciu restauracji czy w teatrze. Razem bawili się w sylwestrowe noce, bywali na koncertach, gościli w lokalach Magdy Gessler. Pojawiali się na pokazach mody, a Niezgoda kibicowała Kammelowi, gdy ten walczył o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Sielanka trwała latami, ale po około dekadzie związek tej dwójki rozpadł się. Wcześniej w mediach pojawiały się plotki o ślubie, jednak ostatecznie do niego nie doszło. Drogi gwiazdy telewizji i jego partnerki rozeszły się na dobre.

Niezgoda w 2023 r. wyszła za mąż, ale nie za Kammela, a za Pawła Markiewicza. Zakochani tworzą piękną parę i coraz częściej pokazują się na imprezach show-biznesowych - szczególnie teraz, gdy Katarzyna wydała książkę "Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy".

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Katarzyna Niezgoda ma za sobą trudny czas

Niezgoda lata temu odnosiła sukcesy zawodowe, brylując w świecie wielkich korporacji. Nagle wszystko się zmieniło. Niezgoda miała dłuższą przerwę zawodową spowodowaną kryzysem psychicznym. Ostatecznie jednak wróciła "do gry" i napisała o tym książkę.

W książce opowiadam o tym, jak trudno jest po takiej długiej przerwie i niezaplanowanej wrócić na swoich warunkach do pracy, bo to co zawsze jest najtrudniejsze to wrócić tam, skąd się wypadło i radzę wszystkim w jakiś sposób sobie z tym dać radę, bo naprawdę nie jest to prosta historia - mówiła w "Porannym Ringu" Super Expressu.

Niezgoda wspomniała o depresji, poczuciu bezsilności i braku wartości. Radziła:

Wstawaj rano, ściągaj tą piżamę, myj zęby, bo znamy takie przypadki ludzi, którzy po prostu chodzą cały czas w piżamach i nie chcą się pokazać światu zewnętrznemu. Umawiaj się na spotkanie, kontynuuj dokształcanie, naukę, czytanie. Spotykaj się z ludźmi i jeszcze raz się spotykaj. To rozwiązanie z jednej czy z drugiej strony na pewno do ciebie przyjdzie.

Niezgoda stanęła na nogi i przeszła przemianę, nie tylko wewnętrzną, ale i zewnętrzną. Teraz 57-latka wygląda zupełnie inaczej niż lata temu! Zresztą zobaczcie sami, zdjęcia znajdziecie niżej.

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