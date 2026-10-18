Katarzyna Skrzynecka pojawiła się w telewizji i nie można było od niej oderwać oczu. Tylko spójrzcie, co miała na sobie

Katarzyna Skrzynecka w telewizyjnym show. Co za kolor!
Kasia Skrzynecka przyjęła zaproszenie Mateusza Hładkiego do programu "Mówię Wam" i w sobotnie przedpołudnie stawiła się w ulicznym studiu show. Pogoda dopisała, ale jesień w Polsce, nawet podczas dobrego, słonecznego dnia, oznacza chłód. Gwiazda przed kamerami stawiła się więc w ciepłym płaszczu. W show TVN7 opowiedziała "o filmie, teatrze, muzyce, blaskach i cieniach medialnej profesji oraz o słońcu w umyśle i poczuciu humoru na własny temat".
Strój Skrzyneckiej przyciągał wzrok niezwykłą barwą i pasował do jej sposobu bycia oraz urody. Wyrazista fuksja ładnie wydobywała rudy odcień włosów 55-letniej gwiazdy (która ostatnio nieco je skróciła), poza tym była doskonałym, kolorowym akcentem w zalewie jesiennych szarości.
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Skrzynecka została ciepło przyjęta. Internauci komentują
Katarzyna Skrzynecka od lat uchodzi za niezwykle sympatyczną gwiazdę, nic więc dziwnego, że jej udział w "Mówię Wam" został ciepło przyjęty w sieci. Co prawda niektórym internautom nie spodobała się kolorowa stylizacja aktorki, ale niemożliwe jest zadowolenie wszystkich, prawda?
"Pani Kasiu jest Pani przemiłą i, najważniejsze, szczęśliwą osobą", "Uwielbiam panią Kasię, niesamowicie ciepła i miła kobieta", "Fajna, normalna kobieta, dobra aktorka, zawsze uśmiechnięta", "Uwielbiam panią Kasię, ładna kobieta" - pisali fani artystki.
Skrzynecka w "Mówię Wam" była przez chwilę, później zagrała aż trzy spektakle w Teatrze Capitol. To była dla niej bardzo pracowita sobota.
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