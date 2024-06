Kayah tłumaczy się z Opola. W tle groźny wypadek

Kayah o kulisach Opola. Płakała z bólu?

Kayah na 61. FPP w Opolu po raz kolejny dała popis swojego profesjonalizmu. Wokalistka każdą piosenkę zaśpiewała olśniewająco, "Płoną góry, płoną lasy" w dniu ostatnim wręcz porwało publiczność w amfiteatrze do śpiewu i tańca. Ale nie wszystko poszło po myśli piosenkarki. Jej stylizacje i sposób prowadzenia koncertu w duecie z Piaskiem sprowokowały lawinę komentarzy.

Suknia, w jakiej wystąpiła Kayah w 1. dniu koncertu wyglądała zjawiskowo, ale prowadząca wyraźnie nie umiała się w niej poruszać. Można było wręcz odnieść wrażenie, że gwiazda porusza się na szczudłach. Dziś Kayah tłumaczy dlaczego tak było.

- Czyli będzie o sukience…i to jakiej! Specjalnie na otwarcie festiwalu w Opolu trzeba było obrabować hurtownię materiałów - tak zaczęła Kayah na swoim profilu na Instagramie. - A przecież taką się wydawała ta zjawiskowa suknia. Powstała z dwóch 50 metrowych beli tiulu i jednej 30 metrowej organdyny. Mieliśmy wizję stworzenia czegoś na wzór rzeźby, konstelacji architektonicznej, aranżacji przestrzennej godnej Met Gali.Raz w życiu chciałam mieć oskarową suknię i uwierzcie mi, że czułam się jak księżniczka - wyjaśniła wokalistka.

W dalszej części postu Kayah, który ozdabia zdjęcie przedmiotowej sukni wokalistka zdecydowała się zdradzić, jak wyglądał występ. Okazuje się, że to co widzieliśmy jako "chodzenie na szczudłach" to efekt groźnego wypadku.

- Tak to bywa, że wygląd jest okupiony ogromnym dyskomfortem. Nie mam doświadczenia z gorsetami i trenami, więc było to podwójnie dla mnie trudne zadanie. Wąski przesmyk sceny, po której musiałam się poruszać uważając by nie rozedrzeć trenu przez ostre kąty scenicznych schodów było ekwilibrystyką. Pamiętanie o dykcji, porządku koncertu, nie pominięciu żadnego wersu konferansjerki, panowanie nad czasem antenowym i prezencją było wielkim wyzwaniem - zdradziła kulisy koncertu Kayah. - Nie skarżyłam się, ale teraz mogę się przyznać, że jeszcze próby robiłam o lasce , ponieważ mój ukochany pies 3 miesiące temu tak mnie pociągnął na spacerze, że uszkodził mi kręgosłup i biodro. Chodzenie prosto zatem na obcasach w ciężkiej sukni było dla mnie mega trudne. Gdyby nie to ,że za każdym razem, że kiedy schodziłam ze sceny stał za mną jak anioł stróż Konrad, poprawiając falbany i dodając mi otuchy, chyba bym się rozpłakała.

Po takich wyjaśnieniach idolki fani Kayah pospieszyli z pocieszeniem. Skończył się hejt, a pojawiły się wyrazy wsparcia, a nawet momentami zachwytu.

- Sukna zjawiskowa.Piaska od zawsze uwielbiam .Oboje stworzyliście duet konfenansjerów na poziomie , miło was się oglądało na tym festiwalu.

- Wypadła Kaju wspaniale. Prosze nie być dla siebie tak surową. Piekna suknia, Ty piękna i konferansjerka tez była bardzo dobra.

- I była Pani w tym wszystkim dzielną i oczywiście lśniła Pani jak księżniczka 👏👏👏

- Jako jedna z niewielu jest w stanie zaspiewać wszystko. Suknia zapierająca dech. Po ciemnych czasach Opola wreszcie na scenie było wiecej luzu, uśmiechu, zabawy i dobrej muzy.

- Kiecka zrobiła robotę! Wyglądasz w niej jak Miliard Dolarów 💸 🔥👏❤️

- Kayah... łączę się w boli pleców, łączę się z twoją niezwykłą empatią, wrażliwością, czułością wobec ludzi, marzę, że mi się kiedyś przydarzy spotkać na scenie z Tobą, jesteś źródłem inspiracji dla mnie od czasów dorastania. 🙌 a że cały vxas dorastamy... Jak pieknie było na tej scenie dzięki Tobie , otwierasz ludziom oczy i serca na piękno, każde przejęzyczenie było tak urocze, bo prawdziwe, wreszcie bez pozy, kijka , sztuczności. brakowało tego od lat 🙌🔥

A jak Wam podobały się występy i stylizacje Kayah w Opolu? Dajcie znać w sondzie na końcu tekstu!

