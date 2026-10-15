Koroniewska odpowiedziała na przytyki o piersiach. "Są moje i są zdrowe"

Joanna Koroniewska chętnie pokazuje w mediach społecznościowych swoją codzienność, poczucie humoru i efekty pracy nad kondycją. Aktorka regularnie trenuje, dba o zdrowie i nie zamierza ukrywać sylwetki, którą wypracowała dzięki aktywności fizycznej. Publikowane przez nią zdjęcia i nagrania nie zawsze spotykają się jednak wyłącznie z pozytywnymi reakcjami. Wśród komentarzy pojawiają się również nieprzychylne uwagi na temat jej figury. Jednym z tematów, do których internauci uporczywie wracają, jest wielkość jej piersi. Koroniewska niejednokrotnie pokazywała już, że potrafi odpowiadać na takie zaczepki z dystansem. Tym razem postanowiła jednak skierować uwagę obserwatorów na sprawę znacznie ważniejszą niż wygląd.

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Koroniewska wypięła pierś do hejterów! Nagle zwróciła się do wszystkich kobiet

Aktorka opublikowała na Instagramie nową rolkę, w której wystąpiła w różowym bikini. Nieprzypadkowo nawiązała w niej do uwag, jakie regularnie słyszy pod swoim adresem. Zamiast wdawać się w kolejną internetową przepychankę, wykorzystała zainteresowanie swoim biustem, by przypomnieć o konieczności dbania o zdrowie.

Często hejterzy lubią krytykować moje małe piersi. Okej, może nie są duże, ale mam to gdzieś, bo są moje i są zdrowe. A październik to właśnie ten czas, w którym nasza uwaga powinna się skupić na piersiach - powiedziała Joanna Koroniewska w nagraniu.

Wypowiedź aktorki to nie tylko odpowiedź na złośliwości, ale również zachęta do zmiany perspektywy. Wiele kobiet poświęca mnóstwo czasu na ocenianie własnego wyglądu, porównywanie się z innymi i poszukiwanie niedoskonałości. Tymczasem znacznie ważniejsze od rozmiaru biustu czy wyglądu sylwetki powinno być zdrowie.

Koroniewska rozwinęła ten temat również w opisie publikacji. Zwróciła uwagę, że październik, kojarzony z kampaniami poświęconymi świadomości raka piersi, jest dobrą okazją, by przypomnieć sobie o badaniach profilaktycznych. Jej zdaniem troska o siebie nie powinna ograniczać się do pielęgnacji, treningów czy dbania o atrakcyjny wygląd.

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