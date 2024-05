QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Na Wspólnej? Dopasuj bohatera do serialu

Awantura u Koroniewskich w sypialni! To się źle skończyło!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor chętnie pokazują swoje prywatne życie na Instagramie. Gwiazdy nagrywają filmiki z codziennego życia i często jest tam gorąco. Tym razem Koroniewska zdradziła, co się stało u nich w sypialni! Takiej akcji nikt by się nie spodziewał. Wyrzucony z łóżka Dowbor nie pozostał żonie dłużny.

Filmiki na Instagramie Koroniewskiej najczęściej mają charakter humorystyczny. Jej udane małżeństwo z Dowborem na Instagramie ma być prześmiewczym obrazkiem tego, co wszyscy kochający się małżonkowie robią sobie na co dzień. Na pewno zdarza się czasem, że żona wyrzuca męża z sypialni. I gwiazdy pokazały, jak może to wyglądać.

Kiedy Koroniewska po ostrej kłótni wyrzuciła Dowbora z sypialni on nie pozostał jej dłużny. Obrażony zabrał koc i poduszkę i opuścił z godnością pomieszczenie. Ale na to jeszcze nie był koniec! Kiedy żona wróciła do łóżka nie znalazła w nim... materaca! Okazało się, że Maciej wyniósł z go sypialni i poszedł spać nad basenem!

- Bez czego nie możecie zasnąć?! 🤔😂 Ulubiony kocyk, poduszeczka czy może materac?! Bo można strzelić focha, ale w pewnym wieku trzeba strzelać focha z godnością!😂😂 Jak dla mnie to najważniejszy jest wygodny materac! - Koroniewska poinformowała fanów o tym, co się stało. Internauci natychmiast wsparli oburzoną żonę Dowbora.

- Ja bym zepchnęła do basenu, przecież on się o to prosi

- Zabrał ISTOTĘ łóżka 🙈😅

- Chyba ''Love Island'' się naoglądał, spanie nad basenem brzmi fajnie

- Nie zasnę, zanim nie sprawdzę czy są zamknięte wejściowe drzwi.

- Samo życie 😂

- Nie zasnę bez męża🙈 może mieć focha ,ale spać ma w łóżku. 🤷‍♀️

- Ale cwaniak

W rzeczywistości małżeństwo Koroniewskiej i Dowbora trzyma się świetnie. Para doczekała się dwóch córek, Janiny i Heleny, dla których aktorka porzuciła rolę Małgosi Mostowiak w "M jak miłość". Filmik o kłótni w sypialni jest efektem współpracy komercyjnej Koroniewskiej z jedną z firm z branży meblarskiej i wyposażenia domu.