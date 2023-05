Krzysztof Ibisz jak superniania! Biega ze smoczkiem i butelką. Tak zajmuje się synkiem nad morzem. Mamy zdjęcia i wideo!

Rafał Zawierucha to prawdziwy biznesmen. Nie uwierzycie w co inwestuje pieniądze!

Krzysztof Ibisz jest doświadczonym tatą. Z małżeństwa z dziennikarką Anną Zejdler (46 l.) ma dorosłego już syna Maksymiliana. Aktorka i prezenterka Anna Nowak-Ibisz (57 l.) urodziła mu zaś nastoletniego dziś Vincenta. Prezenter wie więc, jak opiekować się dziećmi. I chętnie to robi!

NIE PRZEGAP: 58-letni Krzysztof Ibisz wygląda na dużo młodszego. Zdradza go jednak jeden szczegół!

Krzysztof Ibisz i jego nowa żona wybrali się na kilka dni do Sopotu, gdzie gwiazdor Polsatu poprowadzi festiwal. Zatrzymali się w luksusowym hotelu, a towarzyszą im nowi teściowie Krzysztofa. Podczas wyjazdu prezenter niemal nie wypuszczał małego synka z rąk. Nosił go, zabrał na plażę i pokazał morskie fale. A gdy przysiedli w popularnej restauracji i tak nie mógł skupić się na niczym innym jak tylko na Borysku. Dbał o to, by synek był najedzony. Przygotował też dla maluszka smoczek w razie potrzeby.

Taki tata to skarb.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Krzysztof Ibisz zajmuje się synkiem:

Sonda Lubisz Krzysztofa Ibisza? TAK NIE