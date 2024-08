Ktoś próbował okraść mamę Anny Muchy! Celebrytka przestrzega fanów!

W ostatnim czasie tę aktorkę ciężko jest zobaczyć w nowych produkcjach filmowych czy serialowych. Teraz głównie udziela się w swoich social mediach. W ostatnim czasie Anna Mucha zdecydowała się na podróż pociągiem przez Europę. Etapy swojej wyprawy relacjonuje w swoich mediach społecznościowych.

Ktoś próbował oszukać mamę Anny Muchy?!

W przerwie od contentu podróżniczego Anna Mucha podzieliła się z fanami bardzo przykrą historią. Na swoim Instagramie opowiedziała, jak jej mama prawie padła ofiarą oszustwa. Teraz przestrzega swoich fanów przed tego typu sytuacjami! Jak relacjonowała Anna Mucha:

- Moja mama właśnie dostała takie wiadomości: „Hej mamo, napisz do mnie teraz na Whatsaapp. (...) To jest mój nowy numer telefonu”. Że niby ode mnie... Co gorsze, moja mama uwierzyła i odpisała! - zaczęła Mucha, a następnie pokazała rozmowę rodzicielki z podającym się za nią oszustem.

Mama aktorki zapytała, co się stało z numerem córki, a na to otrzymała wiadomość, że telefon miał „wpaść do ubikacji”. Oszust poprosił mamę celebrytki o pomoc i przesłanie kwoty pięciu tysięcy złotych. Po kilku wymienionych wiadomościach seniorka zorientowała się, że coś jest nie tak.

Anna Mucha niezadowolona z działania Instagrama

Celebrytka całą tą historią postanowiła się podzielić się ze swoimi obserwatorami. Na swoim story opublikowała zdjęcia podejrzanych wiadomości. Te jednak po chwili zostały niespodziewanie usunięte z mediów społecznościowych!

- I to jest wspaniałe, bo właśnie dostałam informację, że usunięto moje materiały, ponieważ narażam kogoś, pokazując numer telefonu, z którego próbowano oszukać moją mamę - mówi wyraźnie rozbawiona absurdalną sytuacją i dodaje: - Zrobiłam to celowo. Narażam kogoś na to, że ta osoba, której dane upubliczniłam, zostanie narażona na oszustwo lub jakieś straty finansowe. I to jest dopiero niezłe - kwituje.

Tym razem wszystko szczęśliwie się skończyło i mama aktorki nie została okradziona. Celebrytka apeluje o to, aby uważać na oszustów!

M jak miłość. Pożegnanie Magdy z siedliskiem! Anna Mucha mówi o zniknięciu z serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.