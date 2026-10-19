Kylie Jenner na wybiegu w biustonoszu za 50 milionów dolarów. Ładny? Sami oceńcie!

Biustonosz za 50 milionów dolarów na pokazie Victoria's Secret. Nosiła go Kylie Jenner

Kylie Jenner od dawna zaskakuje swoich fanów zamiłowaniem do bogactwa. Na pokazie Victoria’s Secret 2026 pokazała jednak coś, co przebija dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie. Celebrytka pojawiła się w Fantasy Bra, który został zaprojektowany wspólnie ze znaną jubilerską marką Jacob & Co. Według informacji magazynu "Vogue", bieliznę zdobi 4410 naturalnych diamentów. W centrum znalazł się natomiast robiący wrażenie żółty diament o wadze 75,54 karata.

Stworzenie tak niesamowitej bielizny zajęło 15 rzemieślnikom aż tysiąc godzin. Gotowy biustonosz waży trochę ponad 1,7 kilograma. Nie jest to więc zwykła część garderoby. To dzieło sztuki jubilerskiej, które podczas pokazu wzbudziło ogromny zachwyt.

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Kylie Jenner pierwszą gwiazdą spoza grona aniołków z taką rolą na wybiegu

Wizerunek Kylie Jenner na wybiegu nie był typowym glamour. Do bardzo błyszczącego biustonosza dodano mocno wycięty i prześwitujący dół, całkowicie przezroczyste szpilki i spore białe skrzydła - to charakterystyczny znak rozpoznawczy aniołków Victoria's Secret. Fantasy Bra to element, który pojawił się na pokazie tej marki po ośmiu latach przerwy. Ostatnią modelką, która zaprezentowała go w 2018 roku, była Elsa Hosk.

Kylie Jenner stała się tym samym pierwszą osobą niebędącą oficjalnym aniołkiem, która otrzymała szansę na prezentację takiego modelu bielizny. Dla niej to ogromne wyróżnienie, jednak niektóre modelki mogły poczuć niezadowolenie. Celebrytka jest bowiem znana z prowadzonych interesów, a nie z kariery jako profesjonalna modelka.

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Kylie wykracza daleko poza modę, kulturę czy telewizję. Nie da się jej zamknąć w ramach jednej kategorii. Dokładnie na tym samym polega nasza działalność. Nasz pokaz to przedsięwzięcie na ogromną skalę, prawdziwa rozrywka, a Kylie stanowi dla niej doskonały katalizator - stwierdził Adam Selman, dyrektor kreatywny Victoria’s Secret, w wywiadzie dla magazynu "Vogue".

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