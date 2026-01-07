Ubrała się na basen za ćwierć miliona złotych! Zobacz stylizację Kylie Jenner

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-07 10:01

W świecie Kardashianów wszystko po staremu! Podczas gdy inni zastanawiają się, czy Donald Trump zaatakuje Grenlandię, Kylie Jenner nie przerywa sielankowego wypoczynku nad basenem. A patrząc na nią, wielu kompletnie zapomni o wszystkich strasznych wiadomościach. Choćby na wieść o tym, ile jest warta stylizacja członkini rodu Kardashianów. Kylie Jenner to dopiero pożyje!

Bajecznie droga stylizacja Kylie Jenner na basen. Celebrytka nie szczędziła dolarów zwłaszcza na biżuterię

Kylie Jenner znów przenosi nas w bajkowy świat diamentów, bikini i posiedzeń nad basenem! Celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć, na których pozuje w metalicznym bikini marki Lisa Marie Fernandez, uzupełnionym o pokaźny zestaw diamentów od Cartiera. Jenner założyła kolczyki Cartier Panthère Stud Earrings wyceniane na 26,7 tys. dolarów oraz pasujący do nich naszyjnik z tej samej linii za 30,5 tys. dolarów. Łączny koszt? 57,2 tys. dolarów. Gdy dodać do tego koszt wizyt u fryzjera, makijaż, stylistów, manikiurzystki, to można spokojnie zaryzykować tezę, że Kylie poszła na basen w stylizacji za ćwierć miliona polskich złotych.

Kim jest Kylie Jenner? Bizneswoman, która zrobiła karierę jako członkini klanu Kardashianów

Kylie Jenner to amerykańska celebrytka, bizneswoman, modelka. Urodziła się 10 sierpnia 1997 roku w Los Angeles jako najmłodsza córka Caitlyn Jenner (wcześniej Bruce Jenner, były olimpijczyk) i Kris Jenner. Jest siostrą Kendall Jenner, najdroższej modelki świata oraz przyrodnią siostrą Kim, Khloé, Kourtney i Roba Kardashianów – co oznacza, że należy do słynnej rodziny Kardashian-Jenner, znanej głównie z reality show "Keeping Up with the Kardashians". Zyskała rozpoznawalność jako dziecko, dzięki wspomnianemu reality show, który przez wiele lat był emitowany przez stację E!. Jej największy sukces to stworzenie marki kosmetycznej Kylie Cosmetics w 2015 roku. Sukces marki uczynił ją niemal miliarderką. Była związana z raperem Travisem Scottem, z którym ma dwójkę dzieci – Stormi i Aire.

