Założyła bikini za 30 tysięcy złotych! Kylie Jenner wypoczywa na bogato

Kylie Jenner ma bikini o trzy lata starsze od siebie samej. Za kostium od Chanel zapłaciła małą fortunę

Kylie Jenner (28 l.) właśnie wypoczywa na jachcie, którym opływa Grecję. Beztroska multimilionerka może całymi dniami prężyć się w bikini i popijać drinki z palemką. Ale nie byłaby sobą, gdyby nie zrobiła sobie wyjątkowego prezentu na rajskie wakacje. Wskoczyła w wyjątkowe bikini od Chanel! Ile trzeba wydać, by szpanować na jachcie taką kreacją? Znaleźliśmy ofertę sprzedaży identycznego kostiumu na eBayu. Okazuje się, że to bikini vintage z 1994 roku, jest więc starsze od urodzonej w 1997 roku Kylie Jenner o trzy lata. Trzeba za nie zapłacić 30 tysięcy złotych, ale dla wartej około 900 milionów dolarów członkini rodu Kardashianów taki wydatek to jak dla szarego człowieka zakup kostiumu na bazarku. Zobacz galerię zdjęć i oceń sam, czy Kylie dobrze wygląda w bikini od Chanel!

Kim jest Kylie Jenner? Bizneswoman, która zrobiła karierę jako członkini klanu Kardashianów

Kylie Jenner to amerykańska celebrytka, bizneswoman, modelka i osobowość medialna. Urodziła się 10 sierpnia 1997 roku w Los Angeles jako najmłodsza córka Caitlyn Jenner (wcześniej Bruce Jenner, były olimpijczyk) i Kris Jenner. Jest siostrą Kendall Jenner, najdroższej modelki świata oraz przyrodnią siostrą Kim, Khloé, Kourtney i Roba Kardashianów – co oznacza, że należy do słynnej rodziny Kardashian-Jenner, znanej głównie z reality show "Keeping Up with the Kardashians". Zyskała rozpoznawalność jako dziecko, dzięki wspomnianemu reality show, który przez wiele lat był emitowany przez stację E!. Jej największy sukces to stworzenie marki kosmetycznej Kylie Cosmetics w 2015 roku. Sukces marki uczynił ją niemal miliarderką. Była związana z raperem Travisem Scottem, z którym ma dwójkę dzieci – Stormi i Aire.

Kylie Jenner wears a Chanel 1994 yellow logo bikini and The Row city leather flip flops -#therow #chanel #kyliejenner pic.twitter.com/wvF8qiDWYU— The Fashion Foward Files (@FashFwrdFiles) July 14, 2025

