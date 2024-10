Kylie Jenner pozuje w polskich majtkach! To się nazywa wyróżnienie. W końcu jest znaną milionerką

Wraca You Can Dance! Sprawdź w tym teście, jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony

Kylie Jenner pojawiła się ostatnio na okładce "Elle", a konkretnie mowa o wydaniu z USA. 27-letnia milionerka pozowała w czarnym dole od bikini i w dopasowanej koszulce inspirowanej amerykańskim futbolem. Top uniosła do góry, by pokazać lekko umięśniony brzuch. Ale nie ta stylizacja narobiła w Polsce zamieszania. Chodziło o zupełnie inne wdzianko!

Zobacz także: Gwiazdy i ich "poprawione" twarze. Niektóre do dziś żałują zabiegów, inne - wręcz przeciwnie!

Kylie Jenner w majtkach i koszulce polskiej firmy. O jaką markę chodzi?

W magazynie można znaleźć dużo więcej zdjęć biznesmenki i gwiazdy show-biznesu, która chętnie przebierała się to w koronki i dżinsy, to uroczą sukienkę baby doll w różową kratkę. O sesji zrobiło się głośno i na polskim gruncie, bo do jednego ze zdjęć Jenner ubrała się w zestaw polskiej marki.

Mowa oczywiście wcale nie o sieciówce, a nie tak wielkiej firmie bieliźnianej, która powstała dekadę temu i wciąż się rozwija - Le Petit Trou. Nie brzmi "po naszemu", jednak markę założyła Polka - Zuzanna Kuczyńska.

(...) w roku 2014 postanowiła obrócić swoje życie do góry nogami, odeszła z prosperującego stanowiska stylistki i postanowiła iść za swoimi marzeniami.Pomysł stworzenia marki pojawił się podczas sesji zdjęciowej, której była producentką. Wtedy w polskim rynku były duże braki związane z produkcją bielizny dla kobiet z myślą o ich potrzebach i pragnieniach. Z pomocą przyjaciół i rodziny Zuzy powstały pierwsze prototypy i sample, które każdy testował z uśmiechem na twarzy. Przyjaciółki, mamy oraz znajome Zuzy były jej pierwszymi lojalnymi klientkami i tak jest do dziś. Na początku bielizna sprzedawana była w jej mieszkaniu, gdzie w przejściu od kuchni do salonu znajdowała się przymierzalnia. Początki były trudne, jednak z bielizny udało się stworzyć kostiumy kąpielowe, ubrania oraz buty. Marka wciąż się rozwija i nie możemy się doczekać, aby pokazać Wam wszystko, co planujemy w najbliższym czasie stworzyć - czytamy na stronie internetowej Le Petit Trou.

Zobacz także: Kylie Jenner: w ciąży jadłam tylko gofry!

W czym konkretnie pozowała Kylie Jenner i ile to kosztuje?

Jenner podczas sesji dla amerykańskiego wydanie "Elle" miała na sobie top z grafiką pomidora i napisem "tomate". Ten sam nadruk znalazł się na skąpych majteczkach. Koszulka kosztuje 390 zł, a figi 199 zł. Za zestaw kupowany razem trzeba zapłacić 530 zł. Są też figi z bakłażanem i ogórkami kiszonymi.

Tanio czy drogo? Jak oceniacie?

Zobacz także: Wyprasowana Kidman, Pamela bez makijażu i Kim Kardashian w dziwnych rajtuzach

Zobacz więcej zdjęć. Kylie Jenner to prawdziwa piękność. Pozowała w polskiej bieliźnie!

Rutyna makijażowa Kylie Jenner! Jak malują się gwiazdy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.