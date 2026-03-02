"Kilka samolotów USA" rozbiło się w Kuwejcie! Wojna na Bliskim Wschodzie

Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie, członkowie załóg ocaleli

Kilka amerykańskich samolotów wojskowych rozbiło się w Kuwejcie – poinformowały miejscowe władze. Według oficjalnych komunikatów wszyscy członkowie załóg przeżyli katastrofy i trafili do szpitala na badania. Ich stan określany jest jako stabilny. Przyczyny zdarzeń pozostają nieznane i są przedmiotem śledztwa. Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują jeden z myśliwców w płomieniach, wpadający w niekontrolowany korkociąg. Widać moment katapultowania pilota oraz jego lądowanie na spadochronie. Po chwili pilot porusza się o własnych siłach po ziemi. Materiał został zlokalizowany w odległości około 10 kilometrów od amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Ministerstwo Obrony Kuwejtu potwierdziło, że do zdarzeń doszło rano czasu lokalnego. W oświadczeniu przekazano, że „kilka amerykańskich samolotów wojskowych rozbiło się dziś rano”, a służby natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Załogi zostały ewakuowane i przewiezione do szpitala. Władze zaznaczyły, że wszystkie osoby z samolotów przeżyły.

Trwa wojna na Bliskim Wschodzie. Żadna ze stron nie zamierza się poddawać

Na opublikowanym nagraniu widać maszynę z dwoma silnikami, co może wskazywać na myśliwiec F-15E Strike Eagle lub F/A-18 Hornet. Oba typy znajdują się na wyposażeniu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a Kuwejt również użytkuje samoloty F/A-18. Na tym etapie brak jest informacji, jak dokładnie doszło do rozbicia się maszyn USA w Kuwejcie. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że od chwili rozpoczęcia wojny zginęło trzech amerykańskich żołnierzy. Iran prowadzi trzeci dzień z rzędu działania zbrojne w regionie po izraelsko-amerykańskim ataku. Najpierw uderzył Izrael, po paru godzinach dołączyli Amerykanie. Iran odpowiedział ogniem, wycelowując rakiety i drony w amerykańskie bazy w regionie, a także w kraje Bliskiego Wschodu, gdzie znajdują się takie bazy. Pociski spadały między innymi na Kuwet i Dubaj, a także na Liban i Irak. Iran zapowiedział, że nie zamierza się poddawać, a Trump, że zemści się za śmierć jego żołnierzy.

Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq— OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

