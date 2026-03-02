Ukraina chce pomóc USA w wojnie z Iranem. Deklaracja Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski napisał, że Ukraina chętnie podzieli się wiedzą militarną w związku z wojną na Bliskim Wschodzie

Odkąd USA i Izrael zaatakowały Iran, Ukraina wyraźnie wspierała te działania. „Ten reżim w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli, zawsze podżegał i organizował wojny w regionie, dostarczał Rosji drony i technologię do ich produkcji. Ważne jest, aby zaistniało jasne stanowisko w sprawie wsparcia ludzi i ludzkiego życia. Ważne jest, aby determinacja USA, determinacja wszystkich ludzi na świecie, była skuteczna” - pisał Wołodymyr Zełenski w sieci. A widząc, że Iran skutecznie odpowiada na ataki, prezydent Ukrainy postanowił zaproponować pomoc. Zadeklarował, że jego kraj chętnie pomoże w wojnie na Bliskim Wschodzie! Oczywiście nie Teheranowi. Nie chodzi o wsparcie militarne, tylko o podzielenie się wiedzą na temat obrony, którą Ukraina zabrała przez cztery lata odpierania rosyjskiej agresji.

"Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem, pomagać narodom, które pomogły Ukrainie"

„W krajach Zatoki Perskiej, które mają lepsze systemy obrony przeciwlotniczej niż te, które dostarczyli nam partnerzy, mimo większej liczby systemów nie udaje się zestrzelić wszystkich pocisków balistycznych. Są też Shahedy, których nie powstrzymała obrona przeciwlotnicza w regionie. Wszyscy teraz widzą, że nasze doświadczenie w zakresie obrony jest w dużej mierze niezastąpione. Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem, pomagać narodom, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny” – napisał ukraiński prezydent na poniedziałek w komunikatorze Telegram. „Naród irański przez długi czas był praktycznie sam w walce z przemocą, z irańskim reżimem. Reżim ten, który tylko w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli, który zawsze wspierał i organizował wojny w regionie, który dostarczył Rosji Shahedy i technologię ich produkcji, sam określił stosunek do siebie” – dodał ukraiński przywódca. „Inne narody również cierpiały z powodu terroru. Dlatego sprawiedliwe jest dać irańskiemu narodowi szansę na pozbycie się terrorystycznego reżimu, pozbycie się go i zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim narodom, które cierpiały z powodu terroru pochodzącego z Iranu” - mówił również Zełenski.

