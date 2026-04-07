Kylie Jenner lansuje nowy trend. To najmodniejszy manicure na wiosnę

Wiosenne odświeżenie wizerunku dłoni opiera się na sprytnym połączeniu motywów roślinnych z biżuteryjnym blaskiem.

Absolutnym przebojem stają się subtelne malunki kwiatów, które uzupełniono mieniącymi się w słońcu kryształkami.

Ten widowiskowy styl przypadł do gustu Kylie Jenner, co czyni go obowiązkowym punktem w wiosennych stylizacjach paznokci.

W nadchodzącym sezonie w salonach kosmetycznych niepodzielnie zapanuje moda na „flower gem nails”. Ten unikalny trend to harmonijne zestawienie uroczych, kwiatowych wzorów z błyszczącymi aplikacjami. Taka stylizacja doskonale sprawdza się podczas słonecznych, cieplejszych dni, gwarantując lekki i niezwykle romantyczny wygląd, obok którego trudno przejść obojętnie. Płytki paznokci urozmaicone drobnymi elementami biżuteryjnymi i motywami roślinnymi fenomenalnie pracują ze światłem, nadając dłoniom niebywałej elegancji. Manicure w tym wydaniu przypomina małe dzieła sztuki. Wykwalifikowane stylistki mogą wyczarować na paznokciach misterne, ręcznie malowane róże, stokrotki czy nawet egzotyczne hibiskusy, a całość wykończyć precyzyjnie przyklejonymi kryształkami. W rezultacie otrzymujemy niezwykle efektowny, a zarazem dziewczęcy efekt.

Kylie Jenner zachwycona „flower gem nails”. Zdobienia zdominują wiosnę

Połączenie fascynacji naturą z odrobiną estetyki glamour idealnie wpisuje się w klimat budzącej się do życia przyrody. Błyszczące akcenty sprawiają, że paznokcie z powodzeniem zastępują luksusową biżuterię. Zaletą „flower gem nails” jest ogromna uniwersalność, ponieważ można je z łatwością dopasować do indywidualnych preferencji i okazji. Na co dzień świetnie sprawdzą się minimalistyczne, bezbarwne bazy z subtelnymi akcentami, natomiast na wieczorne wyjścia warto postawić na odważniejsze, wielokolorowe wariacje. Trend pozwala na swobodne mieszanie kształtów cyrkonii, barw lakierów i rodzajów kwiatów. Taka stylizacja gwarantuje, że nasze dłonie znajdą się w centrum uwagi. Ogromny potencjał tego manicure błyskawicznie dostrzegła gwiazda amerykańskiego show-biznesu, Kylie Jenner. Celebrytka, która od lat wyznacza kierunki w branży urodowej, zaprezentowała swoim fanom autorską wersję stylizacji. Jej decyzja to najlepszy dowód na to, że mamy do czynienia z potężnym hitem, który zdominuje nadchodzące miesiące. Jenner postawiła na dość subtelne, lecz wciąż widoczne roślinne malunki, które wzbogaciła barwnymi kamyczkami, udowadniając elegancję całego zamysłu.

Ta wyjątkowa estetyka doskonale oddaje wiosenny klimat, łącząc w sobie luksus, oryginalność i delikatność. Fakt, że po tego typu rozwiązania sięgają ikony popkultury, ostatecznie pieczętuje status kwiecistego manicure jako absolutnego niezbędnika w tym sezonie.

