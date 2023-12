Legenda polskiego kina w dramatycznej sytuacji! Pilnie potrzebne pieniądze

Seksowna partnerka Zdrójkowskiego na bajecznych wakacjach. Co za kostium!

Legenda polskiego kina potrzebuje pieniędzy. Kim jest Grażyna Gradoń?

Grażyna Gradoń to prawdziwa legenda polskiego kina. W środowisku zna ją każdy. W końcu wybitna montażystka współtworzyła całą masę wyjątkowych polskich filmów i seriali. Grażyna Gradoń jest także członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Niestety w tej życiu niedawno wydarzyła się wielka tragedia. - Wybitna polska montażystka Grażyna Gradoń potrzebuje naszej pomocy! Dała wszystkim wiele piękna pracując przy kilkudziesięciu filmach fabularnych i dokumentalnych takich jak "Powidoki", "Wałęsa - człowiek z nadziei" czy serialach: "Czas honoru", "Wojenne dziewczyny", "Zawsze warto", "Egzamin z życia". Twórczość Grażyny jest na tyle obszerna, że nie sposób zamieścić wszystkich jej niebywałych osiągnięć w opisie zbiórki. Laureatka wielu nagród oraz parokrotnie nominowana do nagrody Orła. Współpracowała z wybitnymi reżyserami takimi jak: Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Teresa Kotlarczyk, Piotr Bikont, Barbara Sass, Maria Zmarz-Koczanowicz, Feliks Falk, Antoni Krauze, Radosław Piwowarski, Krzysztof Lang, Michał Kwieciński, Filip Zylber, Michał Rogalski i wielu wielu innych. Teraz znalazła się w trudnej sytuacji życiowej po tragicznej śmierci ukochanej osoby. Bądźmy z Grażyną na te złe czasy, tak jak ona była z nami w dobrych - czytamy w portalu zrzutka.pl.

Grażyna Gradoń znalazła się w trudnej sytuacji po tragicznej śmierci ukochanej osoby

W promowanie zbiórki mocno włączył się reżyser Jakub Karyś. - Na pewno pamiętacie filmy Wajdy, Kieślowskiego, Krauzego, Falka, Piwowarskiego i wielu innych wybitnych reżyserów i reżyserek. Bardzo często za ich sukcesem stała kobieta ogromnego serca, wspaniała montażystka Grażyna Gradoń.Wybitny amerykański montażysta Walter Murch ("Ojciec Chrzestny II i III", "Czas Apokalipsy", "Angielski Pacjent") mawiał, że "pojęcie reżyserowania filmu jest wymysłem krytyków – cała wymowa kina rodzi się w montażowni". I ja muszę oczywiście nieśmiało i cichutko zaprotestować, ale jednak nie sposób przyznać mnóstwa racji Murch'owi. Bo bez Grażyny to kino w którym maczała palce byłoby zupełnie inne - od wielkich dzieł kinowych, po świetne seriale: "Czas honoru" czy "Na dobre i na złe". I jak to w życiu, gdy kończy się dobre, zaczyna się złe i właśnie dla Grażyny się niestety zaczęło, bowiem znalazła się w trudnej sytuacji po tragicznej śmierci ukochanej osoby i potrzebuje naszej pomocy. Tak jak my potrzebowaliśmy jej przenikliwego spojrzenia i umiejętności opowiadania pięknych i mądrych historii. Wesprzyjcie proszę Grażynę - bardzo tego potrzebuje i jeszcze bardziej zasługuje - napisał w poruszającym wpisie na Facebooku artysta.

