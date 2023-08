Maciej Stuhr dostał fuchę w TVN. Poprowadzi nowy program. Premiera już wkrótce

Maciej Stuhr ma na swoim koncie wiele różnorodnych ról aktorskich oraz konferansjerskich wyzwań, ale to zajęcie będzie wymagało od niego wiele uważności, empatii i zaangażowania. Aktor dostał nową pracę, która dla wielu byłaby lada wyzwaniem, ponieważ wiąże się ze współpraca z grupą osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Sam Stuhr przyznał, że ma ogromną tremę i jest w nim sporo niepokoju, ale także świadomość, ze przygotowuje coś niezwykłego.

Polska wersja "The a talks" już wkrótce na antenie TVN

Co więc wyróżnia format "The a talks"? Uczestnicy! W programie biorą bowiem udział dziennikarze z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Są to zazwyczaj osoby o niekonwencjonalnym spojrzeniu na świat. To oni będą przeprowadzać wywiady z celebrytami, Stuhr ma zaś całość moderować i trzymać pieczę nad programem. To bardzo ciekawe wyzwanie, choć z pewnością nie jest to ława praca. - Mamy wielką grupę osób w spektrum autyzmu, którzy chcą nas zaprosić do swojego świata - ekscytował się Stuhr w rozmowie z dziennikarką TVN.

Program nie ma jeszcze polskiego tytułu. Emisja premierowych odcinków zaplanowana jest na listopad b.r. Z niecierpliwością oczekujemy efektów.

Gadaj Zdrów: Justyna o swoim autyzmie: "Wiedziałam, że jest jakaś przyczyna tego, że inaczej funkcjonuję"