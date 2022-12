Maja Ostaszewska to aktorka, która w ostatnich latach może poszczycić się udziałem w największych kinowych hitach oraz serialach. Widzowie mogli ja oglądać w "Broad Peak", "Teściach" czy serialu "Klangor". Aktorka często tez pojawia się na deskach teatru. To wszystko wymaga od niej bycia w dobrej formie fizycznej. Zresztą Maja może się pochwalić świetną sylwetką.

Maja Ostaszewska zdradza sposób na super figurę

Praca na planie filmowym, czy granie w przedstawieniu teatralnym wymaga od aktora sporego wysiłku, ale także odpowiedniej wytrzymałości. Ostaszewska nie ukrywa, że w jej przypadku ruch jest bardzo istotny, żeby móc pochwalić się super ciałem:

- Szczerze mówiąc, trzeba się trochę ruszać. W pewnym wieku, kiedy chcemy, żebyśmy byli w dobrej kondycji, ruch, jakiekolwiek ćwiczenia, to, co lubimy, bardzo pomaga (...) Ja chcę być w dobrej kondycji. Chcę i na scenie robić dalej to, co robiłam parę lat temu. W moim nowym teatrze te wymagania są dość duże. Poza tym lepiej czujemy się ze sobą, kiedy się ruszamy - przyznaje w rozmowie z Co za tydzień.

Maja Ostaszewska stosuje specjalną dietę

Okazuje się, że aktorka już wiele lat temu zrezygnowała z jedzenia mięsa. Teraz poszła o krok dalej i całkowicie wykluczyła nie tylko mięso, ale również produkty odzwierzęce i została weganką.

- Całe życie nie jem mięsa. Mięso w dzisiejszych czasach, szczególnie to z chowu przemysłowego, nie tylko że jest źródłem przynoszenia potwornego cierpienia zwierzętom, to jest też bardzo niezdrowe. Jest nafaszerowane antybiotykami, sterydami, organizmy cierpiących zwierząt wytwarzają toksyczne substancje. Szczerze mówiąc, robię regularne wyniki badań, mam bardzo dobre wyniki, a jak wspominałyśmy, mam 50 lat. Więc naprawdę to mięso nie jest do niczego potrzebne - mówi Maja Ostaszewska.