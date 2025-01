Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo chętnie pokazuje swoją pracę oraz życie prywatne w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu na InstaStories dodała nagranie, na którym zaprezentowała swoją wizytę u fryzjera. Celebrytka pochwaliła się nową fryzurą, która została przygotowaną przez stylistkę. Podoba wam się ta zmiana?

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które nie boją się zmian. Celebrytka miała krótkie, długie, a także kolorowe włosy. Tym razem postawiła jednak na sprawdzoną klasykę. Małgosia zaprezentowała na swoim InstaStories klasyczne fale w odcieniu blond, który pięknie podkreślają jej urodę. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu wygląda bardzo młodo.

Małgorzata Rozenek-Majdan jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła czy ingerowała w swój wygląd. Gwiazda w trakcie wywiadu przyznała się też do tego, że bardzo zależy jej na tym, aby to jej ukochany czuł się z nią, jak najlepiej.

Od dogadzania to jest mój mąż, ja mu dogadzam - to jest jedyna osoba, której mam ambicję dogadzać i robię to dobrze. Natomiast nie ma we mnie takiej potrzeby, żeby robić to wobec kogokolwiek innego - mówiła Julicie Buczek Małgorzata Rozenek-Majdan.