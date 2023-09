Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan są już siedem lat po ślubie. Para właśnie obchodziła swoją rocznicę. Lata lecą, ale oni jak byli w sobie zakochani, tak dalej świata poza sobą nie widzą. Niedawno przyłapaliśmy ich na romantycznym spacerze po Sopocie. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odwiedzili jedną z przytulnych knajpek. Nie zabrakło czułości. Było przytulanie, czułe dotykanie, łapanie za nogę... Widać, że ich miłość cały czas kwitnie. Związek umocniły też zapewne narodziny synka Henia, który dziś ma już trzy latka. Z okazji rocznicy ślubu Radkowi Majdanowi zebrało się na wspominku. Uczestnik Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku pokazał nieopublikowane nagranie z wesela. Słychać na nim opowieść o początkach znajomości z Gosią. To, co wydarzyło się na ich pierwszym spotkaniu, zadziwia. - To wszystko było u nas bardzo szalone, bardzo spontaniczne, bardzo szybkie. Pamiętam, jak się pierwszy raz spotkaliśmy w kinie, kiedy podszedłem do Małgosi, próbując wyciągnąć od niej jakikolwiek kontakt. To powiedziała "nie podchodź, bo zaraz powiedzą, że będziesz moim mężem"… Okazało się, że jednak tak się stało - mówił Radosław Majdan.

Kiedy po pierwszej randce, gdy jechaliśmy do domu, to zapomniałem, gdzie mieszkam, taki byłem zestresowany. A po trzech dniach powiedziałem jej, że ją kocham, nie po dwóch, tylko dlatego, bo by i nie uwierzyła