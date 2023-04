Małgorzata Rozenek wkręcona w oszustwo. Apeluje do fanów: "Nie klikajcie w te linki!…

Małgorzata Rozenek-Majdan o całej sprawie dowiedziała się od swoich fanów. Na szczęście na nich zawsze może liczyć. Obserwatorzy zaniepokojeni dziwnymi reklamami z Małgosią w roli głównej, podesłali jej zrzuty ekranu z podejrzanego konta. Oczywiście okazało się, że prezenterka nie ma nic wspólnego z tajemniczą firmą i oferowanymi przez nią usługami finansowymi.

Wizerunek i głos Małgosi Rozenek w fałszywej reklamie

Oszuści wykorzystali wizerunek i głos gwiazdy w fałszywej reklamie i na fakowym koncie. Całość miała sugerować, że celebrytka poleca ich usługi, a dzięki oferowanym przez firmę sposobom, sama dorobiła się fortuny.

Wystarczy chwilę się zastanowić, by dojść do wniosku, że to kłamstwa. Gdyby sposoby na szybki majątek rzeczywiście istniały, to każdy byłby bogaczem. Jednak do garstki zdesperowanych osób w potrzebie wizerunek gwiazdy może przemówić. Na to z pewnością liczą oszuści. Małgorzata pracowała na swój sukces wiele lat, teraz ktoś chce na tym żerować.

Rozenek zaprzecza, by miała coś wspólnego, z powołującą się na nią firmą. Ostrzega internautów

W relacji na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan przestrzega fanów przed fałszywymi reklamami. Zaprzecza, by miała cokolwiek wspólnego z powołująca się na nią firmą. Dodaje, że każdy materiał partnerski jest u niej jasno oznaczony, tak żeby nie było wątpliwości. W tym przypadku takich informacji nie ma, więc od razu powinna zaświecić się czerwona lampka. Małgosia prosi by ni korzystać z usług tej firmy i nie klikać w linki: - Wykorzystuje się mój wizerunek, zresztą też moich dzieci, do tego, żeby reklamować jakieś oszustwo finansowe. Chcę, żebyście byli absolutnie pewni, że nie mam z tym nic wspólnego. Uważam, że to jest fake. Nie współpracuję z tą firmą. Co więcej, bardzo trudno mi ocenić jak niebezpieczne jest to, co niby reklamuję. Chciałam was uprzedzić i ostrzec przed tymi oszustami, którzy używając moich nagrań, rekomendują jakiś system finansowy.

