Tak na przestrzeni lat zmieniał się Marek Kondrat. Jego metamorfoza robi wrażenie

Od uroczego chłopca w historycznym kostiumie, przez zbuntowanego twardziela polskiego kina lat 90., aż po eleganckiego konesera życia. Marek Kondrat to aktor-kameleon, którego wizerunek ewoluował na oczach całej Polski. Każda dekada przynosiła nową twarz, nowy styl i nowe, niezapomniane role.

Jego przemiana z młodzieńczego idola w dojrzałego artystę, a później w biznesmena z klasą, jest fascynującą podróżą w czasie. Dziś, z charakterystyczną siwizną i spokojem, w niczym nie przypomina dawnego siebie. A może jednak?

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Tak zaczynał Marek Kondrat. Pamiętacie jego pierwszą rolę?

Choć wielu kojarzy go z rolami z lat 80. i 90., jego przygoda z kamerą zaczęła się znacznie wcześniej. Miał zaledwie 11 lat, gdy zadebiutował jako Wawrzek w filmie "Historia żółtej ciżemki". Pochodzący z aktorskiej rodziny, wydawał się skazany na sukces.

Prawdziwy przełom nadszedł jednak w 1975 roku za sprawą "Zaklętych rewirów". Rola Romana Boryczki przyniosła mu prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego i otworzyła drzwi do wielkiej kariery. To wtedy Polska zobaczyła w nim talent, który miał zdefiniować całe pokolenie.

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Miał na koncie dziesiątki ról, ale to postać Adasia Miauczyńskiego uczyniła go nieśmiertelnym. W filmie "Dzień świra" z 2002 roku Kondrat dokonał czegoś niezwykłego. Sportretował neurotycznego inteligenta z taką precyzją, że jego monologi stały się częścią języka potocznego, a rola przyniosła mu Orła i nagrodę na festiwalu w Gdyni.

To właśnie ta kreacja, balansująca na granicy komedii i dramatu, pokazała pełnię jego aktorskiego geniuszu. Dla wielu widzów to nie Olgierd Halski z "Ekstradycji" czy Kania z "C.K. Dezerterów", a właśnie Adaś Miauczyński jest jego najważniejszym wcieleniem.

Nie tylko aktorstwo. Czym jeszcze zaskoczył Marek Kondrat?

Gdy w 2007 roku ogłosił zakończenie kariery aktorskiej, fani byli w szoku. Jak to, jeden z najwybitniejszych aktorów odchodzi u szczytu sławy? Kondrat postawił jednak na nową pasję - wino. Zniknął z ekranów, by zająć się biznesem i podróżami, udowadniając, że ma odwagę na radykalne zmiany.

Mało kto pamięta, że na początku lat 90. razem z Marleną Drozdowską nagrał pastiszowy hit "Mydełko Fa", który niespodziewanie podbił całą Polskę. A jednak, ku radości widzów, jego aktorska emerytura nie okazała się ostateczna. W 2025 roku gruchnęła wieść o jego spektakularnym powrocie w ekranizacji "Lalki", a na początku tego roku zachwycił w spektaklu Teatru Telewizji "Król Maciuś Pierwszy".

Prywatne życie Marka Kondrata. Głośny rozwód i ślub, który wzbudził emocje

Życie prywatne aktora również obfitowało w zwroty akcji. Po blisko 37 latach małżeństwa, w 2009 roku, rozwiódł się z pierwszą żoną Iloną, z którą ma dwóch dorosłych synów, Mikołaja i Wojciecha. Przez lata wydawało się, że pozostanie singlem.

Jednak w 2015 roku media obiegła informacja o jego ślubie z młodszą o 38 lat Antoniną Turnau, córką Grzegorza Turnaua. Związek wzbudził ogromne zainteresowanie, ale para udowodniła, że wiek to tylko liczba. W 2018 roku na świat przyszła ich córka Helena, a aktor po raz kolejny odnalazł szczęście w roli ojca.

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