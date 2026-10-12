Marek Kościkiewicz pokazał dom i młodszą o prawie 30 lat ukochaną! Gdy się poznali, była mamą 4-latka

Marek Kościkiewicz od 12 lat jest z dużo młodszą partnerką. Dzieli ich aż 28 lat!

Marek Kościkiewicz ma 66 lat i wiedzie raczej spokojne życie z ukochaną kobietą u boku. Piosenkarz ma za sobą dwa małżeństwa, z których doczekał się czwórki dzieci. Marta i Maja to owoce związku z pierwszą żoną Agnieszką, a Mikołaj i Jan pochodzą z relacji z kolejną żoną Agatą. W 2014 r. Kościkiewicz rozwiódł się po raz drugi. Podczas egzotycznej wycieczki do Kenii - w tym samym roku - poznał obecną partnerkę. Weronika była od niego młodsza o 28 lat (miała 26, a on 54) i wychowywała 4-letniego syna. Parze nie wróżono długiej relacji, ale po czasie okazało się, że ta dwójka dogaduje się jak mało kto.

Marek i Weronika to dwa różne pokolenia, różne zawody - on jest artystą, ona lekarką, ale łączy ich szczere uczucie. Razem zbudowali sobie piękne życie - mieszkają we wspaniałym domu i wspólnie wychowują 16-letniego już Aleksandra.

Zaimponowało mi to, jak ciepłą jest osobą, jak dba o swoje dzieci, że zaadoptował syna. Dla kobiety takie rzeczy są ważne. No i chemia oczywiście także zagrała. Widzę, że jest po prostu dobrym człowiekiem. Rozśmiesza mnie, dobrze się razem czujemy, ale najważniejsze jest dla mnie jego ciepło i wrażliwość - mówi partnerka muzyka.

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Kościkiewicz ma piękny dom. Pokazał, jak wygląda

Do sieci trafiły zdjęcia Kościkiewicza, jego ukochanej i ich przytulnego domu, w którym można znaleźć pamiątki ze wspólnych podróży czy obrazy namalowane przez Marka. Piosenkarz przed laty skończył Akademię Sztuk Pięknych i tworzy od dekad - nie tylko malunki, ale i... meble!

Na ścianach mojego domu wiszą obrazy z różnych okresów. Na razie traktuję je bardziej jako element dekoracyjny niż powrót do zawodowego malarstwa. Robiliśmy z kolegami meble z sosny. Do dziś mam w domu stolik, który sam zrobiłem - czytamy na Akpie.

Oczywiście w domu muzyka nie brakuje także muzycznych akcentów. Niezwykle ważny jest również Rubi - psiak pary. TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

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