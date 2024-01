Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej tolerancyjne. Pary jednopłciowe coraz rzadziej muszą się ukrywać. Mariusz Kozak, znany z hitu TTV „Googlebox”, który zawsze otwarcie mówił, że jest gejem, od pięciu lat jest w związku z projektantem i kostiumografem Sebastianem Szaratą. Panowie mają bardzo udane życie erotyczne. - Zapewniam, że w naszej sypialni nie ma nudy. Mamy internet i różne gadżety. Bywam zazdrosny o swojego partnera, ponieważ Sebastiana bez przerwy ktoś podrywa czy kokietuje, ale na szczęście mnie też, więc zazdrość jest obustronna – uśmiecha się Mariusz. - Seks jest nieodłączną częścią życia. Jest on niezbędny do miłości, do rozmnażania – choć ja w tej kwestii akurat mam niewiele do powiedzenia, a ponadto do rozrywki i lepszego samopoczucia – opowiada „Super Expressowi” celebryta. Przyznaje również, że w zawiązku stawia na lojalność i uczciwość. - Jestem stały w uczuciach i wierny partnerowi, ale nie ukrywam, że kiedy nie byłem w związku zdarzał mi się też spontaniczny seks. Obserwując moich znajomych dochodzę do wniosku, że człowiek nie jest stworzony do związków monogamicznych. Nie oszukujmy się, że będziemy z jednym partnerem czy partnerką przez całe życie, bo takie relacje zdarzają się coraz rzadziej – zauważa Kozak i dodaje, że jego najdłuższa z dotychczasowych relacji trwała siedem lat.

Mariusz Kozak z "Googlebox" zachęca do badań na obecność wirusa HIV

- Uważam, że jeśli jest się singlem to można sobie szaleć, ale jak jest się w związku to też kwestia umowy i szczerości wobec partnera czy partnerki, natomiast ja bym nie mógł żyć w tzw. otwartym związku. Nie wyobrażam sobie, że ja siedzę w domu, a mój partner na mieście uprawia seks z kimś obcym, ale jak już uprawiać z kimś innym, to razem – wyznaje i zaznacza, że przywiązuje ogromną wagę do zdrowia intymnego. Od pewnego czasu Mariusz wspiera swoim wizerunkiem Fundację Edukacji społecznej, zachęcając do wykonywania badań na HIV. Organizacja wszystkim zainteresowanym wysyła bezpłatne zestawy do samobadania w tym kierunku. – Jako twórca internetowy chętnie angażuję się w prozdrowotne akcje. HIV to temat wstydliwy, ale uważam, że trzeba się badać również w tym zakresie i nie powinniśmy się wstydzić, że wykonujemy takie badania. Uważam, że test na obecność wirusa HIV powinien być robiony każdemu razem z morfologią i być normalną sprawą. Nikt nie powinien być za to stygmatyzowany. Żyjemy w takich czasach, gdzie wiele chorób można wyleczyć lub zatrzymać ich postępowanie i normalnie żyć i nie narażać na zakażenie naszych partnerów. Sam robię sobie kontrolne testy raz w roku i polecam to każdemu – podkreśla Kozak.

