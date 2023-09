Zadedykowała występ zmarłemu bratu! Łzy wzruszenia w "The Voice of Poland!"

Michał Piróg zdecydował, że będzie żył otwarcie

Michał Piróg znany jest ze swojej bezkompromisowości. Niedawno wspominaliśmy, jak pogonił prawicowego polityka, który jest kryptogejem i chciał sobie zrobić fotkę z tancerzem. - Powiedziałem: nie ma takiej możliwości, bo mówisz, że p***y to jest zło, a sam jesteś p***em. Powiedz ludziom o tym, to wtedy możemy się fotografować. Przecież ten polityk ma chłopaka, żyje z nim, a wychodzi na mównicę i opowiada farmazony - oburzał się Michał Piróg w rozmowie z tygodnikiem "Wprost". Sam tancerz o tym, że jest osobą LGBT, mówi otwarcie od 2007 roku. - Radzono mi, bym ukrywał swoją orientację, bo kiedy ona wyjdzie na jaw, ucierpi moja kariera. W tamtym czasie pomieszkiwałem w USA, miałem tam partnera. Pomyślałem, że jeśli mam zrezygnować z wolności po to, żeby występować w telewizji, to chromolę to. Zdecydowałem, że dalej będę żył otwarcie - zdradził w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Michał Piróg do Krzysztofa Bosaka: Pozdrów chłopaka

Michał Piróg jest także obrońcą praw zwierząt. Właśnie na tym polu podpadł mu kiedyś Krzysztof Bosak. Poszło o prawo łowieckie i możliwość udziału w polowaniach osób poniżej 18 roku życia. - Jako dziecko spędzałem wakacje na wsi. Kogut na rosół zabijany był przez dziadka przez ucięcie głowy siekierką. Widząc zapędy polityków PiS, niedługo napiszą prawo, na mocy którego za zobaczenie tego zabrano by mnie rodzicom, a dziadek poszedłby do więzienia - napisał polityk Konfederacji. Niespodziewanie odpowiedział mu tancerz, sugerując chyba, że Krzysztof Bosak jest homoseksualistą! - Krzysztof pozdrów swojego chłopaka. Za to jeszcze, podkreślam jeszcze, do więzienia nie trafisz - podkreślił Michał Piróg.

Krzysztof Bosak ma żonę i dwójkę dzieci

To nie był koniec. Później celebryta odniósł się do swoich słów w rozmowie z Plejadą. - Jestem w stanie tolerować różne rzeczy, ale nienawidzę hipokryzji. Nienawidzę ludzi, którzy są przedstawicielami danej grupy, ale udają, że tak nie jest i jeszcze nawołują innych do potępiania tej samej grupy. Nienawidzę ludzi, którzy jednego dnia są po stronie zwierząt, a drugiego, jak za tym idą pieniądze i układy w strukturze partii, to są za tym, by je wycinać - argumentował Michał Piróg. Na to, że Krzysztof Bosak jest gejem jednak nic nie wskazuje. Polityk dziś jest mężem Kariny Bosak, kandydatki w wyborach do Sejmu, i ojcem dwójki dzieci.

