Mikołaj K. z zarzutami! Słynny aktor ma przechlapane. Dotarliśmy do aktu oskarżenia!

Mówi się o nim do dziś

Skandal w "Nasz Nowy Dom"! Wyremontowali im dom, a oni go sprzedadzą?! Katarzyna Dowbor zabrała głos

Mikołaj K. jest dobrze znany widzom z różnych produkcji telewizyjnych. Grał w filmach i serialach, a największą popularność dał mu udział w serialu "Pierwsza miłość" na antenie Polsatu. Słynny aktor, jak się okazuje, w życiu prywatnym ma poważne problemy. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że może nie być do końca w porządku wobec swoich dzieci z poprzedniego związku, o czym zawiadamiała media jego była partnerka, ale teraz te wieści oficjalnie się potwierdziły. "Super Express" dotarł do aktu oskarżenia wobec aktora! Wystawiła go właśnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Aktor Mikołaj K. z zarzutami! Znamy szczegóły aktu oskarżenia

Zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z pytaniami o sprawę Mikołaja K. Okazuje się, że słynny aktor został oskarżony o to, że w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 15 lipca 2021 r. w Warszawie uchylał się od obowiązku alimentacyjnego.

"Określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na rzecz synów – M.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie i R.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie. Wskutek tego łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, tj. o czyn z art. 209 par. 1 k.k.", przekazała "Super Expressowi" prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z naszych wyliczeń wynika, że Mikołaj K. zalega z alimentami w kwocie około 147 tysięcy złotych! Akt oskarżenia został już skierowany do sądu rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Co za to grozi aktorowi? Prokurator Skrzyniarz podaje, że czyn z art. 209 par. 1 k.k. zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku.

Zobacz również galerię do innego tematu: Alimenty Królikowskiego w prokuraturze

Sonda Czy kary za niepłacenie alimentów są odpowiednio wysokie? tak nie, są za wysokie nie, są za niskie nie mam zdania