Monika Kuszyńska wypadek, mąż, dzieci

Monika Kuszyńska 18 lat przeżyła prawdziwy dramat. Ówczesna wokalistka grupy Varius Manx wracała z koncertu w Miliczu (woj. dolnośląskie). Nagle doszło do przerażającego wypadku drogowego. Piosenkarka doznała przerwania rdzenia kręgowego, co spowodowało, że poruszać musi się przy pomocy wózka. Monika Kuszyńska udowadnia, że niepełnosprawność nie oznacza końca świata. Artystka występuje na scenie, nagrywa piosenki, a także - razem z mężem - wychowuje dwójkę dzieci. Córeczka byłej wokalistki Varius Manx przyszła na świat w 2018 roku. Trzy lata wcześniej urodził się synek Jeremi. Drugi z porodów Moniki Kuszyńskiej był wyjątkowo trudny. - Karetka przyjechała do nas w środku nocy, miesiąc wcześniej niż planowano. Nie chcę mówić o szczegółach, ale byłyśmy obie z córeczką na granicy śmierci. Pękł mi szew z poprzedniej ciąży. Było bardzo źle. Do tej pory mam gęsią skórkę, jak to wspominam. Ona dostała bardzo małą ilość punktów w skali Apgar, miała bezdech. Koszmar. Ale uratowali nas lekarze. Miałam wielkie szczęście - wyznała piosenkarka.

Monika Kuszyńska o macierzyństwie na wózku

Codzienne życie Moniki Kuszyńskiej nie jest łatwe. Jednak mimo niepełnosprawności doskonale radzi sobie z pracą, obowiązkami domowymi i opieką nad synem i córką. To, że była gwiazda Varius Manx jeździ na wózku, nie stanowi przeszkody w wychowywaniu dzieci. - Musiałam być nie tylko silna, ale też taka, która nie będzie miała problemu, by wyjść naprzeciw specyficznym wyzwaniom związanym z moją sytuacją. Bo przecież inne dzieci mogą moim zadawać trudne pytania na temat niepełnosprawności. Mogą nawet z niej szydzić lub jakoś próbować wykorzystać ten fakt. Muszę nauczyć Jeremiego i Kalinę, że to nie problem mieć mamę na wózku i że taka mama nie jest gorsza od innych. Do tego potrzebuję silnego poczucia własnej wartości i wspólnoty w rodzinie - podkreśliła kiedyś Monika Kuszyńska w rozmowie z magazynem "Party". Po przyjściu dzieci na świat - siłą rzeczy - życie byłej wokalistki Varius Manx mocno się zmieniło. - Wcześniej byłam bardzo skupiona na sobie, a dziś mój grafik wyznaczają swoimi potrzebami moje maluchy. I muszę powiedzieć, że to przekierowanie uwagi z siebie na dzieci również pozwoliło mi złapać dystans - wyznała piosenkarka.

