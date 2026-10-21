Nagła zmiana w ramówce TVP. "The Voice of Poland" znika z anteny! Znamy powód

Redakcja se.pl
2026-10-21 9:32

Wielbiciele "The Voice of Poland" muszą uzbroić się w cierpliwość. Telewizyjna Dwójka niespodziewanie zmienia ramówkę i w najbliższą sobotę, 24 października, nie wyemituje kolejnego odcinka muzycznego show. Zamiast Bitew widzowie zobaczą jednak coś równie emocjonującego - finał Eurowizji Junior z udziałem reprezentanta Polski Wiktora Sasa. Wiemy, kiedy program wróci na antenę.

Zmiany w ramówce TVP2. Fani "The Voice of Poland" będą musieli poczekać

To informacja, która z pewnością zaskoczy wielu widzów. W najbliższą sobotę, 24 października, Telewizyjna Dwójka nie wyemituje kolejnego odcinka popularnego talent show "The Voice of Poland". Na emocjonujące Bitwy w ramach 17. edycji programu fani będą musieli poczekać nieco dłużej.

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Wiktor Sas reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior

Powód tej niespodziewanej zmiany w programie jest jednak wyjątkowy. Tego samego wieczoru cała muzyczna Polska będzie trzymać kciuki za Wiktora Sasa. To właśnie on będzie reprezentował nasz kraj podczas finału konkursu Eurowizji Junior, który odbędzie się na Malcie.

To właśnie to międzynarodowe wydarzenie muzyczne zajmie miejsce "The Voice of Poland" w ramówce. Transmisję koncertu finałowego będzie można obejrzeć w TVP2 już w tę sobotę 24 października o godzinie 21:00.

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Kiedy zobaczymy kolejne Bitwy w "The Voice of Poland"? Znamy datę

Widzowie stęsknieni za zmaganiami wokalistów nie muszą się jednak martwić. Przesunięty odcinek Bitew 17. edycji "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany zaledwie tydzień później. Stacja zaplanowała jego emisję na kolejną sobotę, 31 października, o godzinie 20:30, oczywiście na antenie TVP2.

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