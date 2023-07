Joanna Trzepiecińska, najpiękniejsza polska aktorka lat 80., w stylizacji na Barbie

Polacy zwariowali na punkcie filmu "Barbie". Masowo odwiedzają kina, a nasze gwiazdy ciągle wrzucają na Instagrama swoje przerobione zdjęcia utrzymane w stylizacji Barbie. Na premierze filmu w warszawskiej "Fabryce Norblina" pojawiła się plejada polskich gwiazd, m.in, Joanna Opozda, Julia Wieniawa, Piotr Stramowski czy nazywani Kenem i Barbie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Niesamowite zdjęcia z imprezy i stylizacje naszych celebrytek i celebrytów długo były przedmiotem dyskusji (tu zobaczysz zdjęcia z premiery "Barbie"). Filmu nie mogła nie zauważyć także Joanna Trzepiecińska, która dla wielu Polaków jest najpiękniejszą polską aktorką lat 80. Artystka znana m.in. z takich produkcji jak "Sztuka kochania", "Rzeka kłamstwa" czy "Rodzina zastępcza" także dała się ponieść modzie na Barbie. W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Joanna Trzepiecińska. Na slajdzie nr 9 zobaczysz aktorkę stylizowaną na słynną lalkę.

Joanna Trzepiecińska dosadnie o "Barbie", a Grażyna Szapołowska... zasnęła

O samym filmie jednak Joanna Trzepiecińska raczej nie ma dobrego zdania, czemu dała wyraz w swoim wpisie. - Poszłam, obejrzałam, no i sami Państwo widzą… więc raczej nie polecam - napisała na Instagramie, dodając dwie emotki i zdjęcie, gdzie jest stylizowana na Barbie. Co ciekawe film chyba nie przypadł do gusty także innej legendzie polskiego kina - Grażynie Szapołowskiej. - Zasnęłam - skomentowała dosadnie. A internauci, jak to internauci w ocenie "Barbie" byli podzieleni. Inaczej niż w kwestii wyglądu Joanny Trzepiecińśkiej. Tu raczej wszyscy są zgodni i uważają, że aktorka wygląda bardzo atrakcyjnie.