Narzeczony chwycił piosenkarkę za nagi biust! Wszystko pokazało się w internecie!

Narzeczony chwycił Christinę Aguilerę za nagi biust! Gwiazda pokazała wszystko na Instagramie

Christina Aguilera 20 lat temu okupowała pierwsze miejsca list przebojów. Do dziś pamiętamy takie jej hity, jak „Genie in a Bottle”, „What a Girl Wants” czy "Beautiful". teraz jest już nieco zapomniana, ale nadal wie, co zrobić, by znów było o niej głośno. 43-letnia Christina Aguilera postanowiła w specyficzny sposób złożyć życzenia urodzinowe 38-letniemu narzeczonemu Matthew Rutlerowi na Instagramie. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, iż wśród licznych wspólnych zdjęć pokazała także to bardziej pikantne! Młodszy o pięć lat ukochany chwycił gwiazdę za nagi biust! Wpadka, a może figlarna Christina zrobiła to specjalnie?

Christina Aguilera. Jakie są jej największe hity? Czy ma dzieci? Z kim się spotykała?

Wielka kariera Christiny Aguilery zaczęła się w 1999 roku, kiedy ukazała się płyta zatytułowana "Christina Aguilera". To z niej pochodzą single „Genie in a Bottle”, „What a Girl Wants” i „Come on Over Baby (All I Want Is You)”. Przeboje te trafiłyna pierwsze miejsca zestawienia Billboardu. Aguilerę kojarzymy też z albumu "Stripped", wraz z którym wizerunek gwiazdy stał się o wiele bardziej wyzywający. Podobnie jak piosenka "Lady Marmalade", zaśpiewana m.in. z Pink. Christina Aguilera jest zaręczona z asystentem producenta "Burleski" Matthew D. Rutlerem. Mają 7-letnią córkę Summer Rain. Aguilera ma też 13-letniego syna Maxa Lirona z małżeństwa z producentem muzycznym Jordanem Bratmanem. Para rozwiodła się w 2010 roku.

