Natalia Przybysz szokująco o relacji z wujkami! Obleśne, nawet dziennikarka nie wytrzymała

Kim jest Natalia Przybysz? Dlaczego dokonała aborcji?

Natalia Przybysz - jeśli chodzi o dokonania muzyczne - znana jest przede wszystkim z grupy Sistars, w której występowała razem z siostrą Pauliną Przybysz. W 2016 roku Natalia wyznała, że dokonała aborcji. - Ja naprawdę nie chciałam tego dziecka. Nie widziałam się znów w pieleszach domowych, w pieluchach. Mój narzeczony jest wspaniałym ojcem i cudownie zajmuje się naszymi dziećmi, ale nie chciałam mu już tego dokładać. Ja bardzo często wyjeżdżam, taką mam pracę, koncertuję, często nie ma mnie w domu. Z dwójką dzieci nie jest łatwo, ale jest cudownie i chciałam, żeby tak pozostało - wyznała Natalia Przybysz w głośnym wywiadzie. Tym razem piosenkarka opowiedziała m.in. o relacji ze swoimi dalszymi wujkami. Gwiazda Sistars - już w dorosłym życiu - miała mieć z nimi bardzo nieprzyjemne sytuacje.

Natalia Przybysz o wujku: "Brałam prysznic, zaglądał do mnie przez małe okienko"

- Na imprezie rodzinnej jeden z wujków wziął mnie kiedyś za dom, "Chodź, chodź", powtarzał. Potem złapał za tyłek i powiedział: "Ty jesteś fajna, będziesz ze mną piła wódkę czy nie?" Sparaliżowało mnie. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć - relacjonowała przejęta Natalia Przybysz. - Potworne - skomentowała rozmawiająca z nią dziennikarka "Wysokich obcasów". To jednak nie wszystko. Gwiazda Sistars wspomniała także o swoim drugim dalszym wujku. - Brałam prysznic, zaglądał do mnie przez małe okienko. Byłam w szoku, musiałam się pozbierać, ale zareagowałam oburzeniem. Powiedziałam mu wtedy przy wszystkich, że tak się nie robi, co to w ogóle znaczy? Podglądałeś mnie? Obrócił to w żart, nie rozumiał, o co mi chodzi, przecież to takie śmieszne. "Taka fajna jesteś, daj spokój" - opowiadała Natalia Przybysz.

