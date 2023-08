Nie będzie kolejnych sezonów Love me or leave me. Modelka zniknie z anteny

TVP rezygnuje z programu "Love Me Or Leave Me"

Sandra Kubicka została gospodynią pierwszego sezonu show "Love Me Or Leave Me", w którym zakochane pary sprawdzały swoją gotowość do ślubu. Produkcja była realizowana na Gran Canarii. Do tej pory odcinki były dostępne na platformie TVP VOD, a jesienią pojawią się na antenie TVP Kobieta. Publiczny nadawca przez długi czas nie informował, czy format doczeka się kontynuacji. Dziś już wiemy, że tak się nie stanie, co potwierdził prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

- Te formaty nie będą kontynuowane. Dlaczego? Widzimy, że po prostu nie ma czegoś takiego jak inny widz w online i w telewizji naziemnej. Nie mówimy o różnych grupach widzów. To jest wciąż jeden i ten sam widz, którego uwaga migruje z jednego na drugi sposób użytkowania mediów – komentuje prezes Telewizji Polskiej.

W ostatnim czasie głośno było o Sandrze Kubickiej za sprawą mocnych słów o Caroline Derpieński (22 l.). Stwierdziła ona wprost, że Derpieński "kupiła sobie karierę", na co ta zareagowała natychmiast w swoich social mediach i zagroziła pozwem. "W związku z upłynięciem 24 h w ciągu kilku dni sprawa trafi do sądu. Moje żądanie na rzecz fundacji wspierającej polskie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnościami wynosi 200 tysięcy polskich złotych" - informowała modelka.

Sandra Kubicka opowiada o reality "Love me or leave me"