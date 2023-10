Nie uwierzycie, jak teraz wygląda Paulina Smaszcz! Jest gotowa na gorącą randkę!

Prokop padł na kolana przed Wellman. "To są oświadczyny roku" [WIDEO]

Paulina Smaszcz od momentu rozstania z Maciejem Kurzajewskim jest w centrum zainteresowania kolorowej prasy. Była żona prezentera prężnie działa w mediach społecznościowych. Tam dzieli się różnymi przemyśleniami i refleksjami. Bardzo skrupulatnie informuje również o zmianach w swoim życiu. Tak było i tym razem. "Kobieta Petarda" zmieniła fryzurę! Przy okazji pochwaliła się, że ma w planach gorącą randkę!

Paulina Smaszcz z nową fryzurą. Jest gotowa na randkę!

Paulina Smaszcz odwiedziła niedawno salon fryzjerski i postanowiła odświeżyć swój look. Oddała się w ręce fachowców, którzy skrócili jej fryzurę i zmienili kolor. Tym razem postawiła na chłodniejszy odcień niż zazwyczaj. Co ciekawe, nowy wizerunek nie przypadł fanom do gustu i woleli ją w poprzednim wydaniu.

- Lepiej było w poprzedniej fryzurze. Serio - napisał jeden z obserwatorów.

Przy okazji "kobieta petarda" zdradziła, że szykuje się na randkę!

- Wojtek wymyślił mi nową fryzurę. Co sądzicie? Mam nadzieję, że na moją piątkową randkę, to o co mi chodziło, czyli dużo seksu, miziać i dalej się trzyma - zdradziła Smaszcz na Instagramie.

