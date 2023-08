Co się stało?

Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak przez lata wcielali się w role małżeństwa Boskich w serialu "Rodzinka.pl". Był on popularnym serialem Telewizji Polskiej. Produkcję o perypetiach rodziny Boskich emitowano przez 9 lat. Dodatkowo zrealizowano miniserial "Boscy w sieci". W lutym 2020 roku TVP nieoczekiwanie zakończyła produkcję "Rodzinki.pl". Teraz, okazuje się, że rolę kultowej Natalii Boskiej mogła przypaść innej znanej aktorce! Nie uwierzycie, o kim mowa!

To ona mogła grać Natalkę Boską w "Rodzince pl.". Trwały już rozmowy!

Widzowie pokochali rolę, w którą wcieliła się Małgorzata Kożuchowska, postać Natalii Boskiej była pełna humoru, temperamentu i przebojowości. Nie tak dawno na jaw wyszło, że ta rola mogła przypaść innej aktorce! Chodzi tu o Agnieszkę Dygant, bo to ona mogła zagrać w tym serialu. Jak wyznała w wywiadzie u "Żurnalisty", trwały już rozmowy na temat jej roli w serialu. Co więcej, Małgorzata Kożuchowska mogła zagrać główną rolę w serialu "Prawo Agaty", gdzie to z kolei Dygant grała główną rolę!

- Jak przeczytałam scenariusz do "Prawa Agaty", to zobaczyłam, że na końcu jest napisane, że widzi tu Małgosię Kożuchowską, czyli wskazaniem była Małgosia. A ja rozmawiałam na temat udziału w "Rodzince.pl" z Dorotą Kośmicką. Jakby to się zamieniło - mówiła Dygant u "Żurnalisty"

