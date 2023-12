Nie żyje dziennikarz Maciej Iłowiecki znany z programu Polsatu. Nazwał kiedyś Prokopa durniem

Maciej Kuroń zmarł w Boże Narodzenie. Tak wspominają go dzieci

Smutne święta aktorki "Barw szczęścia". Jej córka tuż przed Wigilią trafiła do szpitala

Wielkie zmiany w TVP. Prezes Mateusz Matyszkowicz zrezygnował z funkcji prezesa! Kto go zastąpi? Co dalej z Telewizją Publiczną?

Maciej Iłowiecki urodził się 28 lutego 1935 roku w Piekarach Śląskich. Z wykształcenia był biochemikiem po Uniwersytecie Warszawskim. Od 1959 pracował jako dziennikarz i publicysta. W czasach PRL publikował w „Polityce” i „Przeglądzie Technicznym”. W latach 1974–1990 pracował w redakcji „Problemów”. Był obecny przy rozmowach Okrągłego Stołu jako przedstawiciel „Solidarności”. W latach 1990–1993 pełnił funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w latach 1990–1992 był redaktorem naczelnym tygodnika „Spotkania”. Był także zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (kwiecień 1993 - wrzesień 1994) i Członkiem Rady Etyki Mediów (2004-2011).

Maciej Iłowiecki regularnie uczestniczył w programie "Bumerang" prowadzonym przez Marka Markiewicza w Polsacie. W 2010 bez powodzenia kandydował do KRRiT z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wiele lat temu zasłynął nazwaniem Marcina Prokopa "jakimś durniem, który coś chlapnął". Było to związane ze skargą do Krajowej Rada Radiofonii i Telewizji na prezentera "Dzień dobry TVN", który żartował z kościoła katolickiego.