Michał Wiśniewski ostatnio pochłonięty jest pracą i nowymi projektami artystycznymi, a także wychowywaniem dwójki małych synów. Młodszy, Noël Cloé, na świat przyszedł w maju 2023 roku. Wydaje się, że 51-letni "Wiśnia" znowu znakomicie odnalazł się w roli ojca. Nic dziwnego, w końcu zarówno on, jak i Pola Wiśniewska mają ogromne doświadczenie w opiece nad dziećmi. Obydwoje mają po sześć potomków, a łącznie dziesięć (dwójkę wspólnych i po czwórce z innych związków). Wygląda na to, że właśnie w domu Michała Wiśniewskiego wydarzyło się coś niepokojącego. Pola wrzuciła bowiem do sieci dramatyczny opis obrazu, który zastała na SOR-ze, czyli Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. - Kilka godzin na SOR-ze. Każda matka tuląca swoje dziecko na rękach. Każda z tą samą troską i zmęczeniem na twarzy. MAMY, jesteście wspaniałe. Tatusiowie także - napisała dość tajemniczo piąta żona Michała Wiśniewskiego. Nie wiadomo, z którym dzieckiem Pola przyjechała na SOR. Mamy tylko nadzieję, że to nic poważnego, a w domu lidera Ich Troje sytuacja już wróciła do normy.

