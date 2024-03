Niewiarygodne, jak dziś wygląda Edyta Geppert. Obładowana zakupami poszła na autobus. Pierwsze takie zdjęcia

Aż trudno w to uwierzyć, ale Edyta Geppert skończyła niedawno 70 lat i świętuje w tym roku 40-lecie pracy artystycznej. Gwiazda sceny wygląda jakby była o 20 lat młodsza niż wskazuje na to jej metryka. Ale nie ma się co dziwić – na zakupach sięga po najzdrowsze produkty i uważnie czyta etykiety. Nie wozi się też taksówkami czy autem. Jak tzw. Kowalski jeździ po Warszawie autobusem i sama dźwiga swoje zakupy. Zobaczcie unikatowe zdjęcia gwiazdy.