Anna Mucha w przebraniu baluje w środku nocy. Co chwilę z innym mężczyzną. Mamy zdjęcia

Anna Mucha w przebraniu baluje w środku nocy

W jednym z popularnym klubów na najbardziej imprezowej ulicy Mazowieckiej w stolicy odbyła się balanga z okazji premiery nowego programu TVN „Czas na Show. Drag Me Out”. Anna Mucha jest w nim jurorką i obok Andrzeja Seweryna (77 l.) i Michała Szpaka (33 l.) ocenia występy celebrytów występujących jako drag queens. Impreza z tej okazji odbyła się więc w klubie gejowskim, a Anna Mucha bawiła się jak nigdy w życiu. Sama również przebrała się na tę okazję. Do błękitnej sukienki z cekinami założyła białą perukę.

Tak imprezuje Anna Mucha

Anna Mucha zalała na parkiecie do popowych przebojów, była w szampańskim nastroju i co chwilę przytulała się z innym mężczyzną. Wszystkiemu przyglądał się z boku jej ukochany. Jakub Wons nie miał jednak żadnych pretensji i nie psuł swojej lubej zabawy. A ta trwała aż do 2 w nocy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że już z samego rana Ania Mucha pojawiła się w programie „Dzień dobry TVN”. Ta to ma zdrowie.

