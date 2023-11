Ponura Anna Mucha w środku nocy wynosi z knajpy butelkę szampana! Co tam się działo?! Mamy zdjęcia

Ponura Anna Mucha w środku nocy wychodzi z knajpy z butelką szampana! Co tam się działo?! Mamy zdjęcia

Anna Mucha została wziętą producentką teatralną. Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”, który stworzyła, został wystawiony aż 300 razy – dla obsady była to więc idealna okazja do świętowania. Po przedstawieniu załoga wybrała się więc do popularnej restauracji Mateusza Gesslera, która jest czynna przez całą dobę. Aktorzy ucztowali do 2 w nocy.

Ania Mucha i jej ukochany Jakub Wons przyjechali do lokalu samochodem. Aktorka okazała się bardzo odpowiedzialnym kierowcą. W czasie kolacji nie sięgnęła po alkohol. Postanowiła więc kupić butelkę schłodzonego już szampana i wzięła go ze sobą na wynos.

I tu możemy zanucić inny przebój Sanah. „Szampan wylewa się, toast mogę wznieść”. Ale Anna Mucha wzniosła go dopiero w domu. Brawo.

Zobaczcie w naszej galerii, jak imprezuje Anna Mucha.