Jurksztowicz o pobycie w USA. Takich słów nikt się nie spodziewał

Anna Jurksztowicz w nowym podcaście "Złota Scena - Legendy Showbiznesu" nie boi się poruszać tematów tabu. Gwiazda chce bez ogródek opowiadać o wydarzeniach, które mają wpływ na życie jej gości. Do najnowszego odcinka artystka zaprosiła Katarzynę Żak. Kobiety rozmawiały o tym, jak przyjmować komplementy. Aktorka wyznała, że przez bardzo długi czas nie umiała tego robić. Dopiero wiele lat później nauczył się to robić.

Jurksztowicz wyznała prawdę na temat pobytu w USA

Na słowa Katarzyny Anna zdecydowała się przytoczyć swoją historię z USA. Według niej w Polsce bardzo często kobiety deprecjonują komplementy, które otrzymują.

"To w Polsce jest nie przyjęte, że się nie dziękuje za komplementy, a wręcz przeciwnie, się je deprecjonuje. Jak się mówi, że masz ładną sukienkę, to: 'a nie, to stara'" - mówiła Jurksztowicz.

Anna przez jakiś czas przebywała w USA. Ten wyjazd pozwolił jej poznać inną kulturę oraz porównać to, jak powinno reagować na komplementy.

"Tak zostałyśmy wychowane. Ja się tego nauczyłam w Ameryce. Ktoś mi zwrócił uwagę, że mi powiedział komplement, a ja mu nie podziękowałam. On mówi: 'ale co, nie lubisz?'. I tak rozwinął to. Wtedy zrozumiałam, że trzeba dziękować za komplementy. Że ktoś, jeśli nam daje komplement, to absolutnie docenia nas i my musimy docenić to, że on nas docenia" - mówiła Anna.

Żak zwróciła uwagę na kolejny problem. Według niej Polki nie tylko nie umieją przyjmować komplementów, ale również mają problemy z chwaleniem samych siebie.

"Jeszcze mamy trudność w pozytywnym mówieniu o sobie. No ja mam z tym wielki problem. Ktoś mówi: 'Fajną płytę nagrałaś', a ja: 'No tak dziękuję'. Nie jesteśmy nauczone przyjmować komplementów i dobrze mówić o sobie" - przyznała aktorka.

